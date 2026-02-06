Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
La giornata del 5 febbraio chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,13%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 157,618. Rischio di eventuale correzione fino al target 155,877. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 159,359.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)