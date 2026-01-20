Cdm, scontro nel governo su Consob: salta nomina presidente

(Teleborsa) - È scontro nel governo sullache dovrà prendere il posto di Paolo Savona, in scadenza a marzo. Durato solo 20 minuti, il Consiglio dei ministri ha congelato una decisione data per certa da numerosi quotidiani. Ma la scelta diha fatto storcere il naso a Forza Italia tanto che la riunione lampo del Cdm non ha avviato la procedura.spiega che "la designazione di un politico alla Consob non ha mai convinto" gli azzurri, meglio un tecnico "autorevole e riconosciuto dagli operatori". E aggiunge "di questa cosa se ne occupa il nostro leader di partito Antonio Tajani".esprime la posizione di FdI: il sottosegretario all'Economia "ha tutte le caratteristiche" per guidare la Consob "ma allo stesso tempo è una pedina importante nello scacchiere del Mef". In mezzo arriva l'endorsement di Matteo Salvini: "Freni è stato un bravissimo sottosegretario all'Economia, può fare con altrettanta capacità altri ruoli". E anche quello di Maurizio Lupi, leader di Nm: "Evitiamo veti pregiudiziali, soprattutto in un momento così delicato per l'economia italiana. Non sempre, peraltro, i tecnici si dimostrano migliori".Sopo la designazione del Consiglio dei ministri, la proposta deve ottenere i pareri non vincolanti delle commissioni parlamentari competenti. Un iter che potrebbe andare oltre la scadenza di Savona con il rischio che il collegio sia costretto a deliberare con quattro componenti.Deliberata, invece, dal Cdm, su proposta della dichiarazione dello stato di emergenza per un anno per gli eccezionali eventi meteorologici del 16 e 17 novembre 2025 nelle province diPer i primi interventi urgenti sono stati stanziati 8,5 milioni di euro. Si legge nella nota del Cdm. Inoltre è anche stato dichiarato lo stato di emergenza, per un anno, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal primo al 2 settembre 2025 nel dei comuni diil 9 settembre 2025 nele dal 21 al 22 settembre 2025 aPer i primi interventi urgenti sono stati stanziati 4,3 milioni di euro. È stato poi deliberato un ulteriore stanziamento 6,45 milioni per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d'emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 10 al 14 novembre 2024 nei territori die il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della. Inoltre è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 23 e il 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni didella provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona.