Banca Mediolanum supera i record: nel 2025 raccolta totale a 11,64 miliardi

(Teleborsa) -comunica i risultati commerciali del mese di dicembre 2025: 1,66 miliardi di euro, di cui:1,24 miliardi e nel 2025 11,64 miliardi.pari a 885 milioni e 9,06 miliardi nell'intero anno.per 399 milioni, per un totale di 3,96 miliardi nel 2025.protezione per 26 milioni: nel 2025, 246 milioni.Banca Mediolanum rende noto che, grazie al buon andamento dei mercati e della gestione nel 2025, il contributo delle performance fees alle società del gruppo nell’esercizio appena concluso è stimato intorno a 256 milioni, di cui 63,3 milioni già contabilizzati nei primi 9 mesi e circa 193 milioni da contabilizzare nel quarto trimestre.Nel medesimo esercizio, a seguito della sentenza n. 599 del 1° agosto 2025 della Corte di Giustizia Europea, è previsto il recupero di imposte IRAP versate dalla capogruppo negli anni 2012-2024 per 140,1 milioni e minori imposte IRAP per il 2025 pari a 17,2 milioni.A seguito della Legge di Bilancio 2026 è previsto, invece, il versamento di 18,5 milioni per l’affrancamento della cosiddetta riserva sugli extraprofitti costituita nel 2023.commenta i risultati commerciali: “Gli eccellenti dati di dicembre sanciscono la chiusura disu tutti i dati di raccolta rispetto al già ottimo 2024. Questi risultati sono il frutto dell’impegno corale di tutti i Family Banker di Banca Mediolanum che ogni giorno sono al fianco dei clienti per guidarli nelle scelte finanziarie della loro vita, anche in un anno caratterizzato da forte complessità a livello globale e in continua evoluzione. In questo contesto il nostro compito è accompagnare le famiglie verso un futuro più solido attraverso una consulenza di qualità e un modello che mantiene al centro le esigenze della persona. E’ in quest’ottica che misuriamo la piena fiducia che i clienti ripongono in noi e che ha determinato un nuovo anno record per Banca Mediolanum: gli 11,64 miliardi di euro di raccolta netta totale nel 2025 hanno superato l’anno precedente dell’11%, così come i 9,06 miliardi della raccolta gestita hanno battuto del 18% il record storico del 2024. Guardiamo al 2026 - conclude Doris - con il nostro approccio razionale e ottimistico continuando a fare del nostro meglio per la soddisfazione di tutti i nostri stakeholder, nel solco della visione di lungo periodo che ci contraddistingue".