Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 20:16
24.986 +1,78%
Dow Jones 20:16
49.985 +2,20%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in accelerazione dell'1,85% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.002,51 punti

L'indice del listino high-tech USA mette a segno un rialzo dell'1,85% alle 19:30 e avanza a 25.002,51 punti.
