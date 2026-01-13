Green Stone in jv con Menara compra 3 impianti fotovoltaici in Puglia da 25,5 GWh/anno

(Teleborsa) -, fondo d'investimento con 400 milioni di euro di asset in gestione, ha perfezionato la prima operazione di acquisizione della joint venture con. L'operazione riguarda, per una, e rappresenta il primo passo della pipeline pugliese.I tre impianti fotovoltaici si trovano nei Comuni di Carmiano, Collepasso e Lequile e avranno rispettivamente una capacità di 2,396 MWp, di 4,120 MWp e di 7,176 MWp.Lacomplessiva è stimata in circa, equivalente al fabbisogno energetico di oltre 9.600 famiglie.