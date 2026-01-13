Green Stone in jv con Menara compra 3 impianti fotovoltaici in Puglia da 25,5 GWh/anno

(Teleborsa) - Green Stone SICAF
, fondo d'investimento con 400 milioni di euro di asset in gestione, ha perfezionato la prima operazione di acquisizione della joint venture con Menara Capital
. L'operazione riguarda tre impianti fotovoltaici in Provincia di Lecce
, per una potenza complessiva di 13,7 MW
, e rappresenta il primo passo della pipeline pugliese.
I tre impianti fotovoltaici si trovano nei Comuni di Carmiano, Collepasso e Lequile e avranno rispettivamente una capacità di 2,396 MWp, di 4,120 MWp e di 7,176 MWp.
La produzione annua
complessiva è stimata in circa 25,5 GWh
, equivalente al fabbisogno energetico di oltre 9.600 famiglie.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )