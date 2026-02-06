Fineco sale in Borsa con focus su nuovo piano e lancio della piattaforma europea

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Fineco
, banca fintech che fa parte del FTSE MIB, dopo risultati del quarto trimestre 2025
sopra le attese degli analisti e commenti positivi sul 2026.
La presentazione di un nuovo piano industriale, il primo nella storia
di Fineco, il 4 marzo 2026
rappresenta un catalyst da tenere d'occhio per il titolo, a nostro avviso. Secondo gli analisti di Barclays
, il piano industriale si concentrerà su driver di crescita organica e il modello di Fineco è destinato a beneficiare dei trend strutturali di lungo termine nel settore dell'asset gathering. Barclays prevede un CAGR EPS dell'8% nell'orizzonte temporale del piano industriale (2026/2029), ma, considerando l'espansione estera e le nuove iniziative, Fineco potrebbe fare di meglio.
"Nel nostro piano prevediamo che a fine 2026 o a inizio 2027 lanceremo una piattaforma paneuropea, che avrà come le principali regioni ossia Germania, Francia e Spagna
", ha dichiarato l'AD Alessandro Foti
in conferenza stampa, spiegando che "la nostra offerta all'inizio sarà puramente digitale. Offriremo tutta la piattaforma di investimenti, gli ETF e il brokerage, ma non proporremo i fondi comuni. Inizialmente, non saranno create reti di consulenti e la società farà leva sulla piattaforma operativa, sulla quale, ha sottolineato Foti, "siamo molto efficienti".
Durante la call con gli analisti, il management si è concentrato su: 1) Andamento dei depositi a gennaio: questi sono stati influenzati dalla stagionalità (-268 milioni di euro), ma il management prevede una crescita dei depositi anche su base annua nel 2026. 2) Potenzialedel brokerage: l'intermediazione continua a crescere, poiché un numero sempre maggiore di clienti adotta il modello di piattaforma e anche il numero di clienti aumenta. 3) Potenziale dell'intelligenza artificiale: l'intelligenza artificiale è un fattore rivoluzionario nel settore, secondo il management, e il piano industriale conterrà una panoramica completa di ciò che Fineco farà in quest'area, posizionandosi come un'azienda vincente nell'intelligenza artificiale
, grazie alla sua struttura tecnologica e alla qualità dei suoi dati.
Fineco ha registrato afflussi totali in TFA per 13,4 miliardi di euro nel 2025, di cui il 41% in AUM secondo la definizione di Fineco. Oggi la società ha pubblicato anche i dati relativi alla raccolta totale di gennaio 2026, che hanno raggiunto 1,07 miliardi di euro (+20,9% anno su anno), grazie all'acquisizione di nuovi clienti
(a 22.000, +17,2% anno su anno, un nuovo massimo storico mensile
). Il mix di asset prevede afflussi in AUM a 262 milioni di euro (rispetto ai 225 milioni di euro di gennaio 2025), afflussi in AUC a 1,08 miliardi di euro e deflussi dai depositi a -268 milioni di euro. L'accelerazione dell'attività dei clienti sulla piattaforma ha portato i ricavi da intermediazione stimati a circa 22 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto a gennaio 2025.
Foti, nel corso della conferenza stampa, ha sottolineato a più riprese che Fineco è diventato il principale operatore italiano di ETF, catalizzando il 70% dell'attivita sul retail. "Gli ETF registrano un trend fortissimo, che sta rivoluzionando la struttura dei mercati
, non solo in Italia ma anche all'estero dove la crescita è mostruosa", ma per trattarli serve però una straordinaria efficienza. Ecco perchè "l'industria tradizionale bancaria li vede con sospetto. Del resto se il trend non è approcciato nel modo corretto, è diluitivo per i margini". Secondo l'AD, per essere nella condizione di agire sugli ETF in modo profittevole, è "necessario disporre di una piattaforma efficiente e di un approccio moderno al risparmio gestito, in linea con il futuro dove la consulenza evoluta prevale sull'inducement".
Quando gli è stato chiesto delle recenti notizie sulle uscite dei banker di Mediobanca
, Foti ha ricordato che "storicamente Fineco non ha mai fatto troppa leva sulle reti altrui, vantando una crescita che per il 90% è organica, ossia fatta da consulenti che sono con noi da tempo. Solamente il 10% della crescita è alimentata da consulenti entrati nei precedenti 24 mesi". Foti ha anche detto: "Non abbiamo bisogno di reclutare consulenti per crescere. Detto ciò siamo interessati ad allargare la nostra base
e quindi osserviamo quanto avviene", ma "non vogliamo entrare in situazioni che prevedono un contesto irrazionale, come ad esempio pagare cifre insensate per portare a bordo un nuovo consulente. Non è il nostro business, anche perchè riteniamo che nel lungo periodo il conto lo paghi sempre il cliente".