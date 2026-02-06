Studenti in gara alla Federico II per la First Lego League

(Teleborsa) - Centinaia di studenti tra i 13 e i 17 anni si sono sfidati in unache ha ospitato per il secondo anno consecutivo laI ragazzi, organizzati in squadre provenienti dalla Campania e da altre regioni, hanno affrontato prove di robotica e problem solving utilizzando robot costruiti e programmati con kit LEGO®.Il tema dell’edizione 2024, UNEARTHED™, era: su un campo che riproduceva un sito di scavo, ogni team aveva due minuti e mezzo per completare il maggior numero possibile di missioni. Oltre alla gara sul campo, lA vincere la competizione sono statiche si sono distinti siaGli studenti hanno trionfato sul campo completando il maggior numero di missioni e hanno convinto la giuria con il loro progetto scientifico.L’organizzazione della tappa partenopea è stata affidata ai docenti della, che hanno ricoperto i ruoli di arbitri e giudici di gara, coordinati dai professori. Il, ha portato i saluti istituzionali: "Questa iniziativa mette insieme sorriso, allegria e formazione.– ha dichiarato Prota – facendoli entrare nelle nostre aule e nei nostri spazi. L’evento diventa una sfida capace di far emergere le loro inclinazioni verso i nostri ambiti di studio e verso la scuola"."E’ una, le scuole secondarie della Campania e di regioni limitrofe, e di prestigiosi enti culturali, come la Scuola di Robotica di Genova, - ha dichiarato- all’insegna dell’incentivo allo studio e all’applicazione delle discipline STEM, e dell’automazione e della robotica come strumenti operativi"."Il bello di questa iniziativa è cheIl tema di quest’anno Unearthed ha portato i giovani partecipanti a scoprire la ricchezza del sottosuolo anche con il contributo dei seminari svolti dai docenti della Federico II che hanno spazio dalle rovine archeologiche alla geologia passando per le tecnologie a servizio", ha commentato la"L’iniziativa dellarientra in un piano più ampio di attività svolte in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ateneo. Il percorso di orientamento degli studenti viene declinato con iniziative per varie fasce di età. Questa in particolare combina il gioco ad attività volte al saper fare", ha concluso ilOltre alla competizione, sono state allestite mostre dedicate a dimostratori e prototipi sui temi dell’La manifestazione, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si inserisce in un più ampio percorso di orientamento e divulgazione delle discipline STEM,