Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:55
25.310 +0,94%
Dow Jones 17:55
50.131 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,15%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 157,629. Rischio di discesa fino a 157,031 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 158,226.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
