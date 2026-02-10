Milano 11:46
46.766 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:46
10.348 -0,37%
Francoforte 11:46
25.013 -0,01%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Sottotono il cross americano contro Yen, che chiude la seduta con un calo dello 0,99%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 155,351, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 156,91. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 154,832.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
