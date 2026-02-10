Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Sottotono il cross americano contro Yen, che chiude la seduta con un calo dello 0,99%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 155,351, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 156,91. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 154,832.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)