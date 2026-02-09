Gruppo FS: nasce la società di consulenza FS advisory

(Teleborsa) - Nascesocietà delspecializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture. Con sede a Londra, fornirà servizi di advisory a governi, investitori istituzionali, operatori, sviluppatori di infrastrutture e imprese di costruzione e ingegneria coinvolti in progetti complessi di mobilità a livello globale. FS Advisory – fa sapere FS in una nota – risponde a un'esigenza chiara del mercato: la crescente domanda di competenze integrate nel settore dei trasporti, capaci di coprire in modo coerente ambiti che tradizionalmente sono stati frammentati tra diversi operatori di consulenza, come i quadri regolatori, lo sviluppo infrastrutturale e la gestione operativa.Lasi colloca in una posizione distintiva per supportare clienti pubblici e privati nell'ottimizzazione dei loro asset di trasporto a livello internazionale, grazie al consolidato track record del Gruppo FS Italiane che gestisce circa 17mila chilometri di linee ferroviarie con oltre 2.100 gallerie, 23mila ponti e viadotti, 2.200 stazioni e 32mila km di strade.L'obiettivo è, infatti, quello di affrontarenel settore dei trasporti tramite consulenti in grado di comprendere sia le specificità degli obblighi di servizio pubblico che le dinamiche operative e commerciali.quindi, affiancherà i clienti, pubblici e privati, nei processi di riorganizzazione del settore dei trasporti, fornendo soluzioni di mobilità digitale, tra cui piattaforme di bigliettazione e sistemi di monitoraggio delle performance già adottati su larga scala in Europa, oltre a competenze specialistiche su trasporti e infrastrutture lungo l'intera catena del valore. Completano l'offerta i servizi di Shadow e Interim Management, pensati per supportare le transizioni di governance, i processi di nazionalizzazione e i cambiamenti operativi.già Amministratore Delegato di Trenitalia UK, dove per quasi un decennio ha avuto la responsabilità delle attività ferroviarie del Gruppo FS nel Regno Unito."La nostra espansione internazionale è ambiziosa per scelta. Lanciamo oggi FS Advisory perché il prossimo decennio sarà caratterizzato da investimenti senza precedenti nelle infrastrutture di trasporto a livello globale, ma affinché questi capitali possano essere impiegati con successo sono necessari i giusti quadri regolatori e modelli operativi – ha dichiarato–. FS Advisory rappresenta il naturale passo successivo: mettere questa conoscenza operativa a disposizione di clienti in tutto il mondo che hanno bisogno di partner in grado di affrontare e risolvere queste sfide su larga scala".rientra nella strategia di crescita internazionale presentata dal Gruppo FS al mercato nel 2025 e completa l'espansione strutturata del Gruppo attraverso FS International, la business unit comprende attività di trasporto in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Grecia per un valore di circa 3 miliardi di fatturato con circa 12mila dipendenti.opererà come società di consulenza indipendente con accesso alle capacità operative del Gruppo FS, combinando obiettività strategica e comprovata esperienza di implementazione per supportare a livello globale le riforme delle politiche pubbliche e gli investimenti infrastrutturali.