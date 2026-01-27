Equita, nel 2025 operazioni per più di 29 miliardi di euro. Nel team Mid Cap entra Alberto Tavecchio

Equita

(Teleborsa) - Il team didiha annunciato l'ingresso di, senior banker con una consolidata esperienza presso primarie banche d'affari e società di corporate finance in Italia e all'estero. Tavecchio si unisce alla divisionein qualità di Partner, portando la sua vasta competenza nel segmento mid-market per potenziare le attività di M&A anche a livello internazionale, dove la banca opera attraverso la partnershipdi cui è socio fondatore.Il team, che conta oggi oltre 60 professionisti, ha chiuso il 2025 con più di. Nello specifico, i risultati dell'anno appena concluso confermano Equita come la principale investment bank indipendente in Italia, grazie al completamento di 27 deal di Capital Markets, 22 operazioni di M&A e oltre 20 mandati di Debt Advisory.Il valore complessivo delle operazioni seguite ha superato la soglia dei, a testimonianza di un track-record di successo nell'execution di operazioni di finanza straordinaria.