Milano 13:02
45.111 +0,36%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 13:02
10.185 +0,35%
Francoforte 13:00
24.936 +0,01%

Equita, nel 2025 operazioni per più di 29 miliardi di euro. Nel team Mid Cap entra Alberto Tavecchio

Finanza
Equita, nel 2025 operazioni per più di 29 miliardi di euro. Nel team Mid Cap entra Alberto Tavecchio
(Teleborsa) - Il team di Investment Banking di Equita ha annunciato l'ingresso di Alberto Tavecchio, senior banker con una consolidata esperienza presso primarie banche d'affari e società di corporate finance in Italia e all'estero. Tavecchio si unisce alla divisione Equita Mid Cap Advisory in qualità di Partner, portando la sua vasta competenza nel segmento mid-market per potenziare le attività di M&A anche a livello internazionale, dove la banca opera attraverso la partnership Clairfield di cui è socio fondatore.

Il team, che conta oggi oltre 60 professionisti, ha chiuso il 2025 con più di 60 mandati all'attivo. Nello specifico, i risultati dell'anno appena concluso confermano Equita come la principale investment bank indipendente in Italia, grazie al completamento di 27 deal di Capital Markets, 22 operazioni di M&A e oltre 20 mandati di Debt Advisory.

Il valore complessivo delle operazioni seguite ha superato la soglia dei 29 miliardi di euro, a testimonianza di un track-record di successo nell'execution di operazioni di finanza straordinaria.
Condividi
```