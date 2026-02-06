Listini europei contrastati. Giù Milano dove crolla Stellantis

(Teleborsa) - I Listini azionari del Vecchio Continente
si affacciano attorno alla metà seduta con segni timidamente positivi, mentre Piazza Affari conferma la debolezza dell'avvio, dove Stellantis
continua a pagare l'annuncio di oneri straordinari per circa 22 miliardi in scia al processo di ristrutturazione.
Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno del 2,02%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,44%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +62 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%. Tra le principali Borse europee
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,32%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un -0,05%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 48.418 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Fineco
(+2,96%) forte dei conti annunciati prima dell'avvio del mercato, Unipol
(+2,20%), BPER Banca
(+2,06%) e Italgas
(+1,56%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -23,52%.
Si concentrano le vendite su Banco BPM
, che soffre un calo del 2,36%.
Vendite su Nexi
, che registra un ribasso del 2,32%.
Seduta negativa per Brunello Cucinelli
, che mostra una perdita del 2,17%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Caltagirone SpA
(+2,23%), ERG
(+1,18%), IREN
(+1,09%) e Ascopiave
(+0,88%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su LU-VE Group
, che continua la seduta con -8,66%.