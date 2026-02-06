Listini europei contrastati. Giù Milano dove crolla Stellantis

Stellantis

(Teleborsa) -si affacciano attorno alla metà seduta con segni timidamente positivi, mentre Piazza Affari conferma la debolezza dell'avvio, dovecontinua a pagare l'annuncio di oneri straordinari per circa 22 miliardi in scia al processo di ristrutturazione.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno del 2,02%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,44%.Sulla parità lo, che rimane a quota +62 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,32%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,05%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 48.418 punti.di Milano, troviamo(+2,96%) forte dei conti annunciati prima dell'avvio del mercato,(+2,20%),(+2,06%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -23,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,36%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,17%.Tra i(+2,23%),(+1,18%),(+1,09%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,66%.