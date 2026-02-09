Mediobanca, Melzi d'Eril: rete distributiva rimane asset fondamentale, poche uscite non inaspettate

(Teleborsa) - La seconda parte del 2025 è stata "una fase di trasformazione sostanziale a seguito del cambio di controllo della banca. I nostri risultati confermano la resilienza, la solidità e la coerenza strategica
. Mediobanca ha continuato a fare affidamento su solide basi commerciali e competenze professionali distintive. Questa qualità ci consente di prepararci per un nuovo capitolo della nostra storia, forte di 8 anni di fiducia nel panorama finanziario italiano ed europeo". Lo ha detto Alessandro Melzi d'Eril, AD
di Mediobanca
, in un videomessaggio di commento all'esercizio (di 6 mesi) al 31 dicembre 2025
. A partire dal 1 gennaio 2026 la rendicontazione seguirà il calendario solare (1 gennaio - 31 dicembre), allineato alla capogruppo MPS
.
Guardando al futuro, "investire nelle nostre persone e nei loro talenti rimane una priorità fondamentale
- ha sottolineato - La loro professionalità e dedizione sono essenziali per supportare imprenditori e famiglie in tutte le loro esigenze finanziarie, dalla crescita aziendale alla gestione patrimoniale".
"I prestiti alla clientela hanno raggiunto quasi 56 miliardi di euro, con un aumento del 4% su base annua e del 3% su base trimestrale - ha detto l'AD analizzando i risultati - La crescita è stata generalizzata. Forte produzione nel credito al consumo, ripresa nel settore Corporate & Investment Banking
e costante progresso nei prestiti per la gestione patrimoniale. Le attività finanziarie totali hanno raggiunto i 115 miliardi di euro. Si tratta di una crescita dell'8% su base annua e di una stabilità nell'ultimo trimestre".
"Nei sei mesi, i ricavi del gruppo si sono attestati a circa 1,8 miliardi di euro, sono diminuiti del 3% su base annua, ma importante in crescita del 6% su base trimestrale, con tutte le divisioni che hanno contribuito alla ripresa - ha proseguito - Il margine di interesse netto è stato leggermente inferiore su base annua, ma in aumento dell'1% rispetto al trimestre precedente, sostenuto dalla crescita degli impieghi e dal pricing positivo del credito al consumo. Le commissioni sono diminuite rispetto allo scorso anno, principalmente a causa della consulenza più debole nel CIB
, con un confronto difficile
rispetto agli eccezionali risultati del 2024, e delle minori commissioni up front nel wealth management. Tuttavia, l'ultimo trimestre ha mostrato un netto miglioramento, con commissioni in aumento del 6%, trainate soprattutto dal wealth management".
"Il rapporto cost-income ratio si è attestato al 46%, riflettendo le azioni di fidelizzazione e le dinamiche inflazionistiche - ha detto Melzi d'Eril - Il costo del rischio è rimasto ben sotto controllo a 53 punti base, con overlays di circa 160 milioni di euro ancora disponibili. Gli NPL netti si sono attestati allo 0,8%, con una copertura di circa il 60%. Mediobanca si è confermata come banca con zero NPL
. In termini di risultato netto, l'utile netto ricorrente è stato di 623 milioni di euro. L'utile netto stated è stato di 513 milioni di euro, dopo circa 110 milioni di euro di voci legate al costo OPS, alle indennità di fine rapporto e alle valutazioni di alcune partecipazioni. Il nostro Cet1 ratio è salito al 16,4%, sostenuto dal ritiro del buyback, dalle rivalutazioni immobiliari e dall'ottimizzazione degli RWA. Proponiamo un dividendo di 0,63 per azione, in aumento del 13% su base annua".
Per quanto riguarda la divisione wealth management
, l'AD ha ammesso che "l'ultimo trimestre ha visto 1,1 miliardi di deflussi concentrati nel private banking, mentre il resto del franchise è rimasto solido
. La piattaforma Premier ha continuato a espandersi. I TFA hanno superato i 50 miliardi di euro, gli AUM sono cresciuti del 20%, gli AUA del 16%, con flussi costantemente positivi".
"La nostra rete distributiva rimane un asset fondamentale
- ha continuato - Nonostante un temporaneo rallentamento delle assunzioni e poche uscite non inaspettate, la rete ha mantenuto la propria capacità commerciale e il focus sulla crescita a lungo termine. Nel complesso, il wealth management conferma il suo ruolo di motore fondamentale per la crescita del gruppo, con una proposta di valore distintiva di private banking e investment banking".
"Iniziamo il 2026, il nostro primo anno solare completo all'interno del gruppo MPS, con trend commerciali solidi, che riflettono un solido andamento dei prestiti e del margine di interesse netto nel credito al consumo e un solido franchise e una solida pipeline nel settore CIB - ha sostenuto l'AD di Mediobanca - Nel wealth management, la transizione è attivamente e positivamente sotto controllo
, facendo leva su impegno, brand e competenze".
"Aggiorneremo inoltre il piano industriale 2025-2028 in coordinamento con la visione strategica del gruppo MPS - ha aggiunto - In conclusione, Mediobanca ha affrontato un'importante transizione con disciplina e resilienza
. Il nostro modello di business rimane solido. La nostra posizione patrimoniale è solida. Il nostro obiettivo, focalizzarci quotidianamente sui clienti, è chiaro. Continueremo a costruire su una lunga tradizione di fiducia, professionalità e crescita responsabile".