Scuola: Anief invita a verificare i cedolini per rilevare eventuali irregolarità

"A brevein cuiche sono stati stanziati con il contratto 2022-2024. Ricordiamo che fino al 2025 abbiamo percepito un’indennità di vacanza contrattuale per il 2022-2024, un’indennità di vacanza contrattuale per il 2025 e poi un anticipo dell’aumento contrattuale". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief."Adessoe non dovrà più essere visibile l’indennità di vacanza contrattuale 2022-2024, ma tutto dovrà diventare aumento contrattuale, mentre rimarrà l’IVC, cioè. Vi invitiamo però, a paragonarli anche a quelli di gennaio dell’anno scorso, perché potrebbero essere presenti irregolarità e per questo vi suggeriamo di scrivere al nostro indirizzo email", conclude Rosano.