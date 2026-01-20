Scuola: Anief invita a verificare i cedolini per rilevare eventuali irregolarità

"A breve sarà possibile visualizzare per intero il cedolino di gennaio 2026,
in cui devono essere presenti gli aumenti contrattuali
che sono stati stanziati con il contratto 2022-2024. Ricordiamo che fino al 2025 abbiamo percepito un’indennità di vacanza contrattuale per il 2022-2024, un’indennità di vacanza contrattuale per il 2025 e poi un anticipo dell’aumento contrattuale". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Adesso non dovrà più essere visibile questo anticipo
e non dovrà più essere visibile l’indennità di vacanza contrattuale 2022-2024, ma tutto dovrà diventare aumento contrattuale, mentre rimarrà l’IVC, cioè l’indennità di vacanza contrattuale per il 2025
. Vi invitiamo però a controllare i vostri cedolini
, a paragonarli anche a quelli di gennaio dell’anno scorso, perché potrebbero essere presenti irregolarità e per questo vi suggeriamo di scrivere al nostro indirizzo email", conclude Rosano.
"