Banca Sella, ok di Banca d'Italia all'acquisizione di Hype: closing previsto per il 6 febbraio

(Teleborsa) -ha annunciato di aver ricevuto l'da parte di Banca d'Italia per procedere con l'della totalità del capitale di. L'operazione, il cui annuncio iniziale risale allo scorso 3 novembre, prevede che Banca Sella acquisti il 50% delle quote di Hype attualmente detenute da illimity Bank (Gruppo Banca Ifis) e il rimanente 50% in possesso della capogruppo Banca Sella Holding.Ildell'operazione fissa ilper il prossimo. Successivamente, si procederà con la fusione per incorporazione di Hype all'interno di Banca Sella, un passaggio che si prevede di completare entro la fine di marzo 2026, previa approvazione da parte delle rispettive Assemblee societarie.Questa iniziativa rappresenta un pilastro fondamentale nel percorso strategico di crescita del Gruppo Sella. L'dichiarato è il rafforzamento del posizionamento di Banca Sella sul mercato, puntando su un modello di business che integri la tradizionale relazione personale con l'accelerazione dello sviluppo di soluzioni digitali innovative.