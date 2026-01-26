Zijin Gold acquista Allied Gold per 5,5 miliardi di dollari canadesi

Allied Gold

(Teleborsa) -, società quotata alla Borsa di Hong Kong, ha stipulato undi, società canadese quotata su TSX e NYSE, al prezzo di 44 dollari canadesi per azione in contanti.L'è di circa. Il prezzo rappresenta un premio di circa il 27% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) di Allied Gold a 30 giorni sul TSX alla chiusura del mercato il 23 gennaio 2026."L'operazione annunciata offre un'offerta interamente in contanti estremamente interessante per Allied Gold, a un prezzo chee certo per i suoi azionisti - Peter Marrone, CEO di Allied Gold - L'operazione è anche una testimonianza degli straordinari sforzi dell'intero team di Allied Gold nell'identificare, finanziare, ottimizzare, far crescere e sviluppare quello che abbiamo sempre saputo essere un portafoglio di asset auriferi di livello mondiale in tutta l'Africa, e rappresenta anche un riconoscimento di questi asset di alta qualità e delle giurisdizioni favorevoli all'attività mineraria in cui si trovano".