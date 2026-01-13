Wall Street chiude poco mossa in attesa di inflazione e trimestrali banche

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street
, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones
che si ferma a 49.590 punti (+0,17%); sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l'S&P-500
, che chiude la giornata a 6.977 punti (+0,16%). Pressoché invariato il Nasdaq 100
(+0,08%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,13%).
Gli occhi sono puntati sull'indice dei prezzi al consumo
, pubblicato martedì, dopo che il rapporto sull'occupazione di dicembre ha riflesso un mercato del lavoro leggermente indebolito, ma stabile, che probabilmente incoraggia la Federal Reserve a rimandare i tagli dei tassi di interesse.
Tra le notizie nel mondo tech
, Meta
prevede di licenziare circa il 10% dei dipendenti della sua divisione Reality Labs che lavorano su prodotti che includono il metaverso; Alphabet
ha stipulato un accordo pluriennale con Apple
in base al quale la prossima generazione di modelli di intelligenza artificiale del produttore di iPhone sarà basata sui modelli Gemini di Google.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo per l'ufficio
(+1,42%), beni industriali
(+0,75%) e materiali
(+0,74%). Nel listino, i settori finanziario
(-0,80%) e energia
(-0,66%) sono stati tra i più venduti. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, IBM
(+2,62%), Johnson & Johnson
(+2,61%), Boeing
(+2,25%) e Caterpillar
(+1,97%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su American Express
, che ha chiuso a -4,27%. Sotto pressione Walt Disney
, con un forte ribasso del 2,64%. Soffre Visa
, che evidenzia una perdita dell'1,88%. Tentenna JP Morgan
, con un modesto ribasso dell'1,43%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Western Digital
(+5,83%), Seagate Technology
(+5,77%), DexCom
(+5,31%) e MicroStrategy Incorporated
(+3,11%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alnylam Pharmaceuticals
, che ha chiuso a -6,87%. Sensibili perdite per Insmed
, in calo del 4,69%. In apnea Qualcomm
, che arretra del 4,79%. Tonfo di Baker Hughes Company
, che mostra una caduta del 4,02%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Martedì 13/01/2026
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
16:00 USA
: Vendita case nuove
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 715K unità; preced. 800K unità)
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile Mercoledì 14/01/2026
14:30 USA
: Partite correnti, trimestrale (atteso -240 Mld $; preced. -251,3 Mld $).