Wall Street chiude poco mossa in attesa di inflazione e trimestrali banche

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 49.590 punti (+0,17%); sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 6.977 punti (+0,16%). Pressoché invariato il(+0,08%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(+0,13%).Gli, pubblicato martedì, dopo che il rapporto sull'occupazione di dicembre ha riflesso un mercato del lavoro leggermente indebolito, ma stabile, che probabilmente incoraggia la Federal Reserve a rimandare i tagli dei tassi di interesse.Tra le notizie nelprevede di licenziare circa il 10% dei dipendenti della sua divisione Reality Labs che lavorano su prodotti che includono il metaverso;ha stipulato un accordo pluriennale conin base al quale la prossima generazione di modelli di intelligenza artificiale del produttore di iPhone sarà basata sui modelli Gemini di Google.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,42%),(+0,75%) e(+0,74%). Nel listino, i settori(-0,80%) e(-0,66%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,62%),(+2,61%),(+2,25%) e(+1,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,27%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,64%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,43%.(+5,83%),(+5,77%),(+5,31%) e(+3,11%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,87%. Sensibili perdite per, in calo del 4,69%. In apnea, che arretra del 4,79%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,02%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,7%)16:00: Vendita case nuove16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)16:00: Vendita case nuove (atteso 715K unità; preced. 800K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -240 Mld $; preced. -251,3 Mld $).