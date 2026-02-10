Editori europei presentano reclamo antitrust formale contro Google per AI Overviews

Alphabet

(Teleborsa) - L'(EPC) ha presentato un, sostenendo che Google (motore di ricerca controllato dal colosso statunitense) sta abusando della sua posizione dominante nei servizi di ricerca generalista, in violazione dell'articolo 102 del TFUE, attraverso l'implementazione dell'AI Overviews e dell'AI Mode all'interno della ricerca Google.Il reclamo degli editori europei sostiene che Google sta, senza efficaci meccanismi di opt-out e senza una giusta remunerazione,per la sostenibilità del giornalismo. Integrando riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale e risposte in stile chatbot direttamente nella sua interfaccia di ricerca dominante, Google ha trasformato la ricerca da un servizio di riferimento a un motore di risposta che sostituisce i contenuti originali degli editori e fidelizza gli utenti all'interno dell'ecosistema di Google. Google fa affidamento sui contenuti giornalistici di alta qualità degli editori come input fondamentale per l'addestramento dell'intelligenza artificiale e la generazione di output. Notizie e contenuti editoriali prodotti professionalmente sono particolarmente preziosi per i sistemi di intelligenza artificiale perché sono accurati, attuali, ben strutturati e richiedono una pulizia minima."Questa denuncia non riguarda la resistenza all'innovazione o all'intelligenza artificiale - ha commentatodell'EPC - Si tratta di impedire a un gatekeeper dominante di usare il suo potere di mercato per appropriarsi dei contenuti degli editori senza consenso, senza un equo compenso e senza offrire agli editori alcun modo realistico per proteggere il loro giornalismo. L'AI Overviews e l'AI Mode minano fondamentalmente il patto economico che ha sostenuto il web aperto".- ha aggiunto - Nessuna somma di denaro può ripristinare il pubblico perduto, i rapporti indeboliti con i marchi o la fiducia erosa dei lettori una volta che gli editori saranno disintermediati. Una concorrenza efficace, il pluralismo dei media e il dibattito democratico, tutti obiettivi giustamente al centro dell'European Democracy Shield, dipendono da un'applicazione tempestiva e decisa".L'EPC avverte che, in assenza di un intervento, gli editori più piccoli, regionali e specializzati saranno i primi a uscire dal mercato, portando a un ecosistema informativo meno diversificato e meno resiliente. Viene anche fatto notare che, mentrecon alcuni editori per l'utilizzo di contenuti giornalistici, Google ha ampiamente evitato di farlo. Al contrario, Google fa affidamento sul controllo della ricerca per garantire un accesso continuativo ai contenuti senza pagamento. Il reclamo sostiene inoltre che le pratiche di Google comportano violazioni sistematiche del diritto d'autore dell'UE.L'EPCin grado di ripristinare condizioni di concorrenza, tra cui un controllo significativo da parte degli editori sull'utilizzo dei loro contenuti per scopi di AI, la trasparenza in merito all'utilizzo e all'impatto dei contenuti e un quadro equo in materia di licenze e remunerazioni che rifletta la portata e il valore dei contenuti degli editori.