Riparte 'Shaping tomorrow', il Roadshow di BEL BNP Paribas che coinvolge i territori





(Teleborsa) -: con questo slogan parte la terza edizione deldiche prende il via da Roma. L’obiettivo principale è quello di essere sui territori, al fianco dei clienti, degli stakeholder e delle comunità locali, confrontarsi sulle sfide e le opportunità con lo sguardo al futuro."In due anni di Roadshow abbiamo raggiungo 10 città, con 50 speaker e oltre 2000 ospiti. - ha sottolineato, Amministratore Delegato della Banca e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia - Un laboratorio in movimento per approfondire le storie imprenditoriali di eccellenza dei nostri distretti industriali e produttivi, analizzare il presente e le transizioni in corso, costruire, insieme, scenari di futuro. 'Shaping tomorrow' è il filo conduttore che, come banca europea con solide radici in Italia, ci accompagnerà in questo nuovo percorso di ulteriori tappe, nella convinzione che il cambiamento e la complessità del nostro presente possano tradursi in opportunità, rendendo sempre più flessibili e agili i modelli di business, efficientando le catene del valore e agevolando un rinnovato approccio strategico e di sistema", ha concluso.Il primo appuntamento del Roadshow 2026 cade nei giorni in cui, 20 anni fa, BNP Paribas lanciava l'per integrare BNL nel Gruppo, scrivendo un nuovo capitolo nella storia ultracentenaria dell'Istituto. Oggi BNL è parte dell'ecosistema BNP Paribas; l'Italia è uno dei mercati domestici del Gruppo, attivo a livello nazionale con 14 società, inclusa BNL, operative nelle diverse attività bancarie, finanziarie e assicurative.L’incontro inaugurale di questa nuova edizione ha visto partecipare, tra gli altri, il Presidente di, che dialogando con l’AD Goitini ha parlato degli scenari macroeconomici alla luce dell'attualità geopolitica, per comprenderne impatti nazionali e globali, e condividere le priorità di chi produce e crea valore a beneficio dell'economia reale.