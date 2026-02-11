Milano 10-feb
46.803 0,00%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 0,00%
Francoforte 10-feb
24.988 0,00%

Eventi e scadenze dell'11 febbraio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
Eventi e scadenze dell'11 febbraio 2026
(Teleborsa) -

Mercoledì 11/02/2026


Appuntamenti:
BIT 2026 - Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo (da martedì 10/02/2026 a giovedì 12/02/2026)
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia
09:30 - Websim by Intermonte Roadshow 2026 Torino - Principi di Piemonte - UNA Esperienze, Torino - Tour di aggiornamento e confronto su mercati di Websim by Intermonte, dedicato a consulenti finanziari e investitori professionali. La prima tappa è Milano. Apertura dei lavori di Marino Masotti (Editor in Chief Websim) e Outlook Intermonte 2026 e Asset Allocation di Marco Olivi, (Portfolio Analyst Intermonte)
10:00 - "ForgIAre il futuro delle imprese. Verso nuove frontiere di produttività con l’AI" - sede di Assolombarda - Forum organizzato da Comitato Leonardo e Assolombarda. Confronto di alto profilo che si aprirà con gli interventi di Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Sergio Dompén(Presidente del Comitato Leonardo) e Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE e Coordinatore del Progetto AI del Comitato Leonardo). I lavori si concluderanno con l'intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
10:30 - Carmignac virtual press conference: outlook sui mercati emergenti - Conferenza stampa virtuale dedicata ai mercati emergenti. Naomi Waistell, fund manager e esperta di mercati emergenti, e Raphaël Gallardo, chief economist, presenteranno il loro outlook sui mercati emergenti, analizzando i principali driver macroeconomici e geopolitici, oltre ai rischi e alle opportunità di cui gli investitori dovranno tenere conto nei prossimi mesi
10:30 - Beyond Climate-Tecnologie trasformative per sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici - Sede Confindustria, Viale Tupini, Roma - Il MASE presenterà i risultati del Progetto SIM – Sistema Avanzato Integrato di Monitoraggio e Previsione, sviluppato grazie ai partner tecnologici Leonardo e DXC. Interverranno, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin, Crosetto, Foti, Lollobrigida e Musumeci, il Sottosegretario di Stato Butti, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo Commissione europea), Lara Ponti (Vice Presidente di Confindustria Nazionale) e Fabio Ciciliano (Capo dipartimento Protezione Civile)
11:00 - Istat - Abitazioni occupate - Anni 2021/2023
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Trento - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e di intitolazione della Biblioteca Universitaria centrale ad Alcide de Gasperi
16:45 - UE - Consiglio "Affari esteri" (Difesa) - Bruxelles - Il consiglio con i ministri della Difesa sarà presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sul sostegno militare dell'UE all'Ucraina e terranno una discussione informale sulle prospettive per il 2026 in materia di sicurezza e difesa
Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Banca Generali - CDA: Risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2025
Banca Ifis - CDA: Approvazione risultati preliminari 2025
Cisco Systems - Risultati di periodo
Deutsche Boerse - Risultati di periodo
Essilor - CDA: Risultati FY 2025
Eviso - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Heineken Nv - Risultati di periodo
Kraft Heinz - Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di periodo
Motorola Solutions - Risultati di periodo
Siemens - Risultati di periodo
Solutions Capital Management Sim - CDA: Preconsuntivo Bilancio
TotalEnergies - Risultati di periodo
Unidata - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Yakkyo - Assemblea: Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria - seconda convocazione


(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
