Eventi e scadenze dell'11 febbraio 2026

Mercoledì 11/02/2026

Banca Generali

Banca Ifis

Cisco Systems

Deutsche Boerse

Essilor

Eviso

Heineken Nv

Kraft Heinz

McDonald's

Motorola Solutions

Siemens

Solutions Capital Management Sim

TotalEnergies

Unidata

Yakkyo

(Teleborsa) -- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Turismo internazionale dell'Italia09:30 -- Principi di Piemonte - UNA Esperienze, Torino - Tour di aggiornamento e confronto su mercati di Websim by Intermonte, dedicato a consulenti finanziari e investitori professionali. La prima tappa è Milano. Apertura dei lavori di Marino Masotti (Editor in Chief Websim) e Outlook Intermonte 2026 e Asset Allocation di Marco Olivi, (Portfolio Analyst Intermonte)10:00 -- sede di Assolombarda - Forum organizzato da Comitato Leonardo e Assolombarda. Confronto di alto profilo che si aprirà con gli interventi di Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Sergio Dompén(Presidente del Comitato Leonardo) e Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE e Coordinatore del Progetto AI del Comitato Leonardo). I lavori si concluderanno con l'intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso10:30 -- Conferenza stampa virtuale dedicata ai mercati emergenti. Naomi Waistell, fund manager e esperta di mercati emergenti, e Raphaël Gallardo, chief economist, presenteranno il loro outlook sui mercati emergenti, analizzando i principali driver macroeconomici e geopolitici, oltre ai rischi e alle opportunità di cui gli investitori dovranno tenere conto nei prossimi mesi10:30 -- Sede Confindustria, Viale Tupini, Roma - Il MASE presenterà i risultati del Progetto SIM – Sistema Avanzato Integrato di Monitoraggio e Previsione, sviluppato grazie ai partner tecnologici Leonardo e DXC. Interverranno, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin, Crosetto, Foti, Lollobrigida e Musumeci, il Sottosegretario di Stato Butti, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo Commissione europea), Lara Ponti (Vice Presidente di Confindustria Nazionale) e Fabio Ciciliano (Capo dipartimento Protezione Civile)11:00 -- Abitazioni occupate - Anni 2021/202311:00 -- Trento - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e di intitolazione della Biblioteca Universitaria centrale ad Alcide de Gasperi16:45 -- Bruxelles - Il consiglio con i ministri della Difesa sarà presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sul sostegno militare dell'UE all'Ucraina e terranno una discussione informale sulle prospettive per il 2026 in materia di sicurezza e difesa- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Asta BOT- CDA: Risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2025- CDA: Approvazione risultati preliminari 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati FY 2025- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Assemblea: Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria - seconda convocazione