Eventi e scadenze dell'11 febbraio 2026

Mercoledì 11/02/2026 Appuntamenti
: BIT 2026
- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo (da martedì 10/02/2026 a giovedì 12/02/2026) OPEC
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Banca d'Italia
- Turismo internazionale dell'Italia
09:30 - Websim by Intermonte Roadshow 2026 Torino
- Principi di Piemonte - UNA Esperienze, Torino - Tour di aggiornamento e confronto su mercati di Websim by Intermonte, dedicato a consulenti finanziari e investitori professionali. La prima tappa è Milano. Apertura dei lavori di Marino Masotti (Editor in Chief Websim) e Outlook Intermonte 2026 e Asset Allocation di Marco Olivi, (Portfolio Analyst Intermonte)
10:00 - "ForgIAre il futuro delle imprese. Verso nuove frontiere di produttività con l’AI"
- sede di Assolombarda - Forum organizzato da Comitato Leonardo e Assolombarda. Confronto di alto profilo che si aprirà con gli interventi di Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Sergio Dompén(Presidente del Comitato Leonardo) e Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE e Coordinatore del Progetto AI del Comitato Leonardo). I lavori si concluderanno con l'intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
10:30 - Carmignac virtual press conference: outlook sui mercati emergenti
- Conferenza stampa virtuale dedicata ai mercati emergenti. Naomi Waistell, fund manager e esperta di mercati emergenti, e Raphaël Gallardo, chief economist, presenteranno il loro outlook sui mercati emergenti, analizzando i principali driver macroeconomici e geopolitici, oltre ai rischi e alle opportunità di cui gli investitori dovranno tenere conto nei prossimi mesi
10:30 - Beyond Climate-Tecnologie trasformative per sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici
- Sede Confindustria, Viale Tupini, Roma - Il MASE presenterà i risultati del Progetto SIM – Sistema Avanzato Integrato di Monitoraggio e Previsione, sviluppato grazie ai partner tecnologici Leonardo e DXC. Interverranno, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin, Crosetto, Foti, Lollobrigida e Musumeci, il Sottosegretario di Stato Butti, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo Commissione europea), Lara Ponti (Vice Presidente di Confindustria Nazionale) e Fabio Ciciliano (Capo dipartimento Protezione Civile)
11:00 - Istat
- Abitazioni occupate - Anni 2021/2023
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Trento - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e di intitolazione della Biblioteca Universitaria centrale ad Alcide de Gasperi
16:45 - UE - Consiglio "Affari esteri" (Difesa)
- Bruxelles - Il consiglio con i ministri della Difesa sarà presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sul sostegno militare dell'UE all'Ucraina e terranno una discussione informale sulle prospettive per il 2026 in materia di sicurezza e difesa Borsa
: Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Banca Generali
- CDA: Risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2025 Banca Ifis
- CDA: Approvazione risultati preliminari 2025 Cisco Systems
- Risultati di periodo Deutsche Boerse
- Risultati di periodo Essilor
- CDA: Risultati FY 2025 Eviso
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Heineken Nv
- Risultati di periodo Kraft Heinz
- Risultati di periodo McDonald's
- Risultati di periodo Motorola Solutions
- Risultati di periodo Siemens
- Risultati di periodo Solutions Capital Management Sim
- CDA: Preconsuntivo Bilancio TotalEnergies
- Risultati di periodo Unidata
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Yakkyo
