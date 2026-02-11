GEL convoca assemblea per delisting. Previsto diritto di recesso per minoranze

GEL

BPER Banca

(Teleborsa) - Il CdA di, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha deliberato di convocare (il 27 febbraio in prima convocazione e il 28 febbraio in seconda) l'degli azionisti pera Piazza Affari.La proposta di revoca si giustifica nella prospettiva di consentire alla società di, a fronte dell'accresciuta flessibilità gestionale e organizzativa e della riduzione degli oneri di gestione che conseguirebbero alla revoca, tenuto anche conto delle dimensioni della società e dell'articolazione dei suoi assetti proprietari, si legge in una nota. Il CdA ritiene che il delisting sia un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, nella misura in cui consentirebbe alla società di agire in un contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando anche di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.In particolare, secondo l'apprezzamento del consiglio, il mantenimento della quotazione su Euronext Growth Milan allo stato non risponde a un apprezzabile interesse sociale della società, "avuto anche riguardo ale aidel titolo che ne hanno caratterizzato il recente andamento".Gli scambi della società, che, sono praticamente nulli: l'ultimo prezzo battuto è del 4 febbraio e il controvalore mensile (a parte marzo 2025 con 567 mila euro e novembre con 500 mila euro) non ha mai superato quota 250 mila euro nell'ultimo anno.GEL si ècon un prezzo di collocamento di 2,60 euro per azione, scambiando raramente sopra quel livello negli anni seguenti (massimo a 2,76 nell'ottobre 2021). La performance degli ultimi 6 mesi segna un +25%, degli ultimi 12 mesi un +44%. Le comunicazioni della società, seguita dacome Euronext Growth Advisor, si limitano a quelle obbligatorie su risultati semestrali e variazioni nel CdA/capitale, non coltivando il rapporto con gli investitori.Secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, la revoca è soggetta all'approvazione da parte dell'assemblea, in sede ordinaria, con applicazione del quorum deliberativo rafforzato di almeno il 90% del capitale sociale presente. Alla data odierna, non vi sono azionisti che detengono partecipazioni rilevanti, a eccezione del socio di controllo, titolare di 5.158.775 azioni GEL, rappresentative dell'GEL prevede che l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni GEL sull'Euronext Growth Milan possa essere il 13 marzo 2026 e laIl CdA ha ritenuto quale approccio più prudente e tutelante dell'interesse sociale e degli azionisti di minoranza ilin capo ai soci di GEL che non dovessero concorrere all'approvazione delle modifiche statutarie, in quanto assenti, astenuti o dissenzienti. Pertanto, tali azionisti avranno diritto di recedere dalla società e ottenere quindi la liquidazione delle azioni oggetto di recesso, per un valore di liquidazione, determinato in(ultimo prezzo battuto a 2,44 euro).