GEL convoca assemblea per delisting. Previsto diritto di recesso per minoranze

(Teleborsa) - Il CdA di GEL
, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha deliberato di convocare (il 27 febbraio in prima convocazione e il 28 febbraio in seconda) l'assemblea
degli azionisti per approvare la revoca delle azioni dalle negoziazioni
a Piazza Affari.
La proposta di revoca si giustifica nella prospettiva di consentire alla società di concentrare il proprio impegno manageriale e le risorse sociali sulla gestione caratteristica
, a fronte dell'accresciuta flessibilità gestionale e organizzativa e della riduzione degli oneri di gestione che conseguirebbero alla revoca, tenuto anche conto delle dimensioni della società e dell'articolazione dei suoi assetti proprietari, si legge in una nota. Il CdA ritiene che il delisting sia un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, nella misura in cui consentirebbe alla società di agire in un contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando anche di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.
In particolare, secondo l'apprezzamento del consiglio, il mantenimento della quotazione su Euronext Growth Milan allo stato non risponde a un apprezzabile interesse sociale della società, "avuto anche riguardo al basso livello di flottante
e ai limitati e discontinui volumi di scambio
del titolo che ne hanno caratterizzato il recente andamento".
Gli scambi della società, che vale circa 15,3 milioni di euro
, sono praticamente nulli: l'ultimo prezzo battuto è del 4 febbraio e il controvalore mensile (a parte marzo 2025 con 567 mila euro e novembre con 500 mila euro) non ha mai superato quota 250 mila euro nell'ultimo anno.
GEL si è quotata a dicembre 2017 sull'ex AIM Italia
con un prezzo di collocamento di 2,60 euro per azione, scambiando raramente sopra quel livello negli anni seguenti (massimo a 2,76 nell'ottobre 2021). La performance degli ultimi 6 mesi segna un +25%, degli ultimi 12 mesi un +44%. Le comunicazioni della società, seguita da BPER Banca
come Euronext Growth Advisor, si limitano a quelle obbligatorie su risultati semestrali e variazioni nel CdA/capitale, non coltivando il rapporto con gli investitori.
Secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, la revoca è soggetta all'approvazione da parte dell'assemblea, in sede ordinaria, con applicazione del quorum deliberativo rafforzato di almeno il 90% del capitale sociale presente. Alla data odierna, non vi sono azionisti che detengono partecipazioni rilevanti, a eccezione del socio di controllo Mooring S.r.l.
, titolare di 5.158.775 azioni GEL, rappresentative dell'82,25% del capitale
.
GEL prevede che l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni GEL sull'Euronext Growth Milan possa essere il 13 marzo 2026 e la revoca possa avere effetto a far data dal 16 marzo 2026
.
Il CdA ha ritenuto quale approccio più prudente e tutelante dell'interesse sociale e degli azionisti di minoranza il riconoscimento del diritto di recesso
in capo ai soci di GEL che non dovessero concorrere all'approvazione delle modifiche statutarie, in quanto assenti, astenuti o dissenzienti. Pertanto, tali azionisti avranno diritto di recedere dalla società e ottenere quindi la liquidazione delle azioni oggetto di recesso, per un valore di liquidazione, determinato in 1,97 euro per azione
(ultimo prezzo battuto a 2,44 euro).