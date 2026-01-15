ELES, Alessandro Violante cooptato in CdA dopo l'assemblea senza maggioranza

(Teleborsa) - Il CdA di ELES Semiconductor Equipment
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha deliberato la nomina per cooptazione di Alessandro Violante
- figura con un background consolidato in operazioni di Equity Capital Markets, M&A e private equity - quale membro del CdA; la cooptazione avrà efficacia fino alla data della prossima assemblea dei soci della. Violante, in possesso dei requisiti di indipendenza, non detiene azioni di ELES.
Il consiglio ha ritenuto opportuno procedere alla cooptazione, considerato che l'assemblea dei soci del 7 gennaio 2026 non è stata in grado
, per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste
, di deliberare sulla nomina
di un amministratore indipendente, non approvando né la conferma dell'amministratore precedentemente cooptato, Michael Bosco, né la nomina del candidato presentato dal socio Mare Group, e non avendo nessun altro azionista proposto ulteriori candidature. Il CdA era rimasto così a soli cinque membri, in difformità rispetto alla composizione di sei componenti deliberata dall'assemblea a maggio 2025, nonché non pienamente conforme allo statuto sociale che, in caso di un consiglio di tale consistenza numerica, richiede la presenza di almeno due amministratori indipendenti.
La decisione di procedere alla cooptazione risponde "all'esigenza di garantire un adeguato presidio indipendente
all'interno dell'organo amministrativo in una fase, come noto, particolarmente delicata
per la società, caratterizzata dalla recente conclusione dell'offerta pubblica obbligatoria totalitaria promossa da Mare Group e dalla pendenza dell'offerta pubblica volontaria di acquisto promossa da Xenon", si legge nella nota di ELES.
Il CdA procederà a convocare quanto prima una nuova assemblea degli azionisti al fine di integrare il consiglio stesso. Tuttavia, ha ritenuto di procedere alla formale convocazione dell'assemblea solo una volta terminato il periodo straordinario di esercizio dei warrant ELES 2019-2026 connesso all'offerta Xenon
, per evitare la sospensione di tale periodo, come previsto dal regolamento dei warrant stesso, e permettere così un ordinato svolgimento dell'offerta Xenon ancora in corso.