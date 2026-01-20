Cogefeed, definito l’accordo per il nuovo impianto di cogenerazione a Roma

Cogefeed

(Teleborsa) -, specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e a capo dell’omonimo gruppo ha sottoscritto un accordo transattivo con il Supercondominio comparto 22 – Z2 in Roma e con Samox, finalizzato alla definizione dei rapporti contrattuali relativi all’impianto di cogenerazione sito presso il Supercondominio e alla regolamentazione della relativa cessione.Nel dettaglio, spiega una nota, l’Accordo prevede, inter alia, la cessione a titolo gratuito dell’Impianto al Supercondominio con un impatto patrimoniale ed economico di circa 613 mila euro sulla Società e corrispondenti al valore netto contabile dell’Impianto risultante al 31 dicembre 2025; la definizione consensuale dei rapporti contrattuali tra le parti, inclusi il contratto di gestione e fornitura del 2011 e il contratto di comodato dei locali, con conseguente restituzione, entro i prossimi 30 giorni, dell’Impianto e dei locali al Supercondominio mediante apposito verbale di riconsegna; e a partire dal 1° gennaio 2026, la risoluzione consensuale anticipata della parte del contratto di affitto di ramo d’azienda tra Cogefeed e Samox che riguardava l’Impianto e la sua gestione presso il Supercondominio, che comporterà per Cogefeed un mancato flusso di ricavi e di liquidità stimato in circa 145 mila euro su base annua a partire dall’esercizio corrente.La definizione concordata dei rapporti elimina potenziali aree di incertezza e mantiene preservata la posizione della società, assicurando allo stesso tempo maggiore focalizzazione sulle attività core relativa alla pipeline degli impianti fotovoltaici. Tale operazione, si legge nella nota, da un lato, determina la definitiva rinuncia da parte di tutte le parti a qualunque pretesa, azione o domanda - giudiziale ed extragiudiziale - con integrale definizione dei rapporti e conseguente effetto liberatorio totale; dall’altro lato, consente alla società di conseguire una convenienza economica e finanziaria derivante dall’eliminazione dei costi futuri legati allo smaltimento e alla dismissione dell’Impianto, stimabili in circa 200 mila euro, oltre che dal venir meno di impegni gestionali non più in linea con la strategia industriale del Gruppo.La società fa sapere che tutte le ratifiche e approvazioni degli organi competenti delle parti coinvolte sono già state regolarmente adottate, e che l’Accordo è pertanto pienamente efficace.