Innnovazione, Italian Tech Alliance lancia Tech Transfer Academy

(Teleborsa) -un programma formativo basato sull’esperienza diretta degli operatori dell’ecosistema nato da un’idea sviluppata insieme a Pariter Partners con l’obiettivo di insegnare “come si fa davvero” trasferimento tecnologico: dal passaggio dalla ricerca all’impresa, al ruolo degli investimenti, fino alla valorizzazione dell’innovazione e alla tutela legale della proprietà intellettuale.“L’idea nasce dalla frustrazione di constatare come, nonostante alcuni passi avanti negli ultimi anni, molte idee innovative sviluppate dai ricercatori italiani faticano ancora a tradursi in spinout accademici e in seguito in scaleup di successo. Le cause di questa situazione sono molteplici. Con questo programma ci proponiamo di dare un contributo concreto in termini di rafforzamento delle competenze dei principali attori attivi nel trasferimento tecnologico” - dichiaraPresidente di Italian Tech Alliance. “Il trasferimento tecnologico è un passaggio chiave per rendere competitivo il nostro Paese e valorizzare l’eccellenza della ricerca italiana”, aggiunge Lucia Faccio Consigliere di Italian Tech Alliance. “Con la Tech Transfer Academy vogliamo supportare la trasformazione del valore della ricerca scientifica in impatto economico e sociale, offrendo strumenti concreti a chi ogni giorno lavora sull’innovazione creando un linguaggio comune tra ricerca, impresa e capitale.”: da un lato creare occasioni strutturate di confronto e collaborazione tra ricercatori, Technology Transfer Office (TTO), investitori, corporate e aspiranti founder; dall’altro fornire competenze concrete e operative per la valorizzazione della ricerca. Il programma aiuta in particolare ricercatori e TTO a riconoscere quando un risultato di laboratorio può diventare un prodotto o una startup, prevenendo errori ricorrenti come la pubblicazione precoce o la mancata protezione della proprietà intellettuale.ratico e orientato ai casi reali, la Tech Transfer Academy fornisce strumenti e metodologie per valutare il potenziale di mercato, definire una strategia di IP, scegliere tra licensing e spin-off, comprendere le dinamiche del finanziamento early-stage e impostare correttamente governance e modelli societari. Un percorso pensato anche per diffondere una cultura più solida dell’innovazione in Italia e accrescere la consapevolezza sull’importanza degli investimenti in ricerca e sviluppo.L’Academy si rivolge a studenti, dottorandi, ricercatori e aspiranti founder; TT Officer e professionisti di università, enti di ricerca e IRCCS; corporate responsabili di innovazione e rapporti con il mondo accademico; investitori e operatori di Venture Capital interessati al trasferimento tecnologico.Laarticolandosi in sei moduli formativi erogati in modalità ibrida (presenza e online), progettati per offrire una visione