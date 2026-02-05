Milano 16:59
45.686 -2,04%
Nasdaq 16:59
24.507 -1,55%
Dow Jones 16:59
48.887 -1,24%
Londra 17:00
10.304 -0,95%
Francoforte 16:58
24.374 -0,93%

Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,11%

Il Nasdaq-100 apre a 24.614,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,11%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dell'1,11%, a quota 24.614,86 in apertura.
Condividi
```