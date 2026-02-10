Valtecne, ricavi 2025 scendono a 35,7 milioni di euro. Continua a crescere peso Medicale

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso ilconpari a 35,7 milioni di euro (36,9 milioni al 31 dicembre 2024), mentre i ricavi stand-alone ammontano a 30,1 milioni di euro (30,4 milioni al 31 dicembre 2024).A livello consolidato, nel corso del 2025, laha generato ricavi pari a 26,2 milioni di euro, in lieve contrazione del 2,1% rispetto all'esercizio 2024, mantenendo un'incidenza del 73,3% sul totale. Laha registrato ricavi pari a 9,5 milioni di euro, in diminuzione del 6,5% rispetto al 2024, scendendo per la prima volta dal 2021 al di sotto della soglia dei 10 milioni di euro, in coerenza con il crescente orientamento strategico del Gruppo verso il comparto medicale."I risultati del 2025 confermano la solidità del nostro percorso strategico e il progressivo rafforzamento del core business medicale, che rappresenta oggi il principale motore di sviluppo del Gruppo - ha commentato l'- La crescita della linea ortopedica e il progressivo consolidamento del portafoglio ordini evidenziano unalegate ai contratti di fornitura in regime di vendor management"."In questo scenario, l'ingresso di Fabio Esposito come nuovo Direttore Generale e di Luigi Ferrari come membro del consiglio di amministrazione e senior advisor rappresentano un passaggio chiave per sostenere la crescita futura, rafforzare la struttura organizzativa e valorizzare le opportunità del mercato medicale - ha aggiunto -, forti di un posizionamento competitivo distintivo e di una governance ulteriormente rafforzata".