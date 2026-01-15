Gruppo Mondadori finalizza l’acquisizione del 58,84% di Edilportale.com

Mondadori

(Teleborsa) - Il Gruppocomunica che in data odierna Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha perfezionato - in esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 29 dicembre 2025 - l’acquisizione del 58,84% di Edilportale.com, società attiva a livello internazionale nello sviluppo di contenuti, servizi e piattaforme nei mercati dell’architettura, del design e dell’edilizia, anche attraverso il marchio Archiproducts.Il- interamente corrisposto per cassa in data odierna - è pari a 31,2 milioni di euro e riflette un Enterprise Value (100%) pari a 50 milioni di euro e una PFN media che oggi viene stimata positiva per 3 milioni di euro.L’acquisizione di Edilportale.com - consolidata dal 1 gennaio 2026 - prevede inoltre un earn out a favore dei venditori pari a circa 2,9 milioni di euro, che verrà corrisposto condizionatamente al conseguimento di predeterminati obiettivi di crescita della redditività relativi all’esercizio 2027.Secondo i termini dell'accordo, nel corso del 2027 gli azionisti venditori e il Gruppo Mondadori conferiranno le rispettive quote partecipative detenute nella società in Mondadori Digital, che conseguentemente verrà a detenere il 100% di Edilportale.com.A esito di tali operazioni, la partecipazione di Arnoldo Mondadori Editore in Mondadori Digital si ritiene risulterà indicativamente pari all’89% del capitale sociale, mentre il residuo 11% sarà detenuto dai fondatori di Edilportale.com, partecipazione che segna per la prima volta l’ingresso di nuovi soci nella compagine societaria.L’acquisizione di Edilportale.com, spiega una nota, si inserisce nell’ambito di una strategia mirata a rafforzare il posizionamento di Mondadori Digital quale primo editore italiano nei social media e nei contenuti digitali e contribuisce ad ampliare la leadership nei segmenti verticali a maggiore potenziale - tra cui food, benessere e lifestyle - estendendola anche al settore dell’architettura e del design, e a implementare l’offerta di servizi con nuovi prodotti e soluzioni innovative rivolti anche ai mercati internazionali.L’operazione consente a Edilportale.com di, rafforzata grazie a una serie di importanti sinergie con gli asset di Mondadori Digital in termini di: intensificazione nello sviluppo di servizi AI based, facendo leva anche su PLAI, l'acceleratore del Gruppo Mondadori dedicato all’; ampliamento dell’offerta rivolta alle aziende del design tramite collaborazioni con AdKaora e le social agency di Mondadori Digital; consolidamento della presenza estera in collaborazione con AdKaora Iberia e GialloZafferano US.Includendo le attività di Edilportale.com, i ricavi pro-forma 2025 di Mondadori Digital sarebbero pari a circa 110 milioni di euro, con un EBITDA margin tra il 18% e il 20%. In base ai termini dell’accordo, Ferdinando Napoli, Marilde Longo, Vincenzo Maiorano e Maurizio Alfieri - che hanno fondato e fin qui diretto con successo Edilportale.com - mantengono la responsabilità gestionale della società. In particolare si segnala la conferma di Ferdinando Napoli nella carica di Amministratore delegato e la nomina di Andrea Santagata, Amministratore delegato di Mondadori Digital, nel ruolo di Presidente.