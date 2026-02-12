Petrolio, IEA: scorte a 477 milioni di barili nel 2025, il livello più alto dal 2020

(Teleborsa) - Mercato petrolifero caratterizzato da una forte volatilità dei prezzi
e da una complessa riorganizzazione dei flussi globali. A gennaio
, i prezzi di riferimento hanno registrato un aumento costante, con il North Sea Dated balzato di 10 dollari al barile
nel corso del mese, attestandosi intorno ai 73 dollari
. Questa inversione rialzista è stata innescata dall'inasprimento delle tensioni geopolitiche tra Iran e Stati Uniti, oltre che dalle interruzioni operative causate dal maltempo estremo in Nord America. È quanto emerge dall'Oil Market Report
di febbraio pubblicato dall'International Energy Agency
(IEA).
La domanda globale
di petrolio per il 2026 è prevista in crescita di 850.000 barili al giorno
(kb/d), un incremento superiore ai 770 kb/d registrati lo scorso anno. Come nel 2025, la totalità dell'aumento sarà sostenuta dalle economie non-OCSE
, con la Cina
a guidare la crescita nazionale. Un cambiamento strutturale significativo riguarda la natura della domanda: oltre la metà dei guadagni di quest'anno sarà rappresentata da prodotti per la petrolchimica, a differenza del 2025 quando i carburanti per il trasporto erano il principale motore dello sviluppo.
L'offerta mondiale di petrolio
è crollata di 1,2 milioni di barili al giorno
(mb/d) a gennaio, scendendo a 106,6 mb/d a causa di bufere di neve in Nord America e vincoli alle esportazioni da parte di Russia, Kazakistan e Venezuela. In particolare, le forniture russe sono diminuite di 350 kb/d, con l'India che ha ridotto le importazioni di greggio da Mosca ai livelli più bassi dal novembre 2022 a causa delle nuove restrizioni UE. Nonostante queste contrazioni, la produzione globale dovrebbe riprendersi e crescere di 2,4 mb/d nel corso del 2026, con un contributo paritario tra produttori OPEC+ e non-OPEC+.
Sul fronte degli stoccaggi
, le scorte globali osservate sono aumentate di 37 milioni di barili a dicembre
, chiudendo il 2025 con un accumulo straordinario di 477 milioni di barili
, il livello più alto dal 2020. Le scorte cinesi sono cresciute di 111 milioni di barili lo scorso anno, mentre il petrolio stoccato in mare è aumentato di 248 milioni di barili, di cui il 72% costituito da greggio sottoposto a sanzioni.
L'attività delle raffinerie globali
è scesa dai massimi storici di dicembre a 85,7 mb/d a gennaio, a causa dell'inizio della manutenzione stagionale e della riduzione dei margini di profitto. Per l'intero 2026, si prevede che la raffinazione aumenti mediamente di 790 kb/d, un ritmo più lento rispetto al milione di barili al giorno registrato nel 2025, riflettendo un mercato dei prodotti petroliferi meno rigido rispetto ai mesi precedenti.