Petrolio, IEA: scorte a 477 milioni di barili nel 2025, il livello più alto dal 2020

(Teleborsa) - Mercato petrolifero caratterizzato da una fortee da una complessa riorganizzazione dei flussi globali. A, i prezzi di riferimento hanno registrato un aumento costante, con il North Sea Dated balzato dinel corso del mese, attestandosi intorno ai. Questa inversione rialzista è stata innescata dall'inasprimento delle tensioni geopolitiche tra Iran e Stati Uniti, oltre che dalle interruzioni operative causate dal maltempo estremo in Nord America. È quanto emerge dall'di febbraio pubblicato dall'(IEA).Ladi petrolio per il 2026 è prevista in crescita di(kb/d), un incremento superiore ai 770 kb/d registrati lo scorso anno. Come nel 2025, la totalità dell'aumento sarà sostenuta dalle, con laa guidare la crescita nazionale. Un cambiamento strutturale significativo riguarda la natura della domanda: oltre la metà dei guadagni di quest'anno sarà rappresentata da prodotti per la petrolchimica, a differenza del 2025 quando i carburanti per il trasporto erano il principale motore dello sviluppo.L'è crollata di(mb/d) a gennaio, scendendo a 106,6 mb/d a causa di bufere di neve in Nord America e vincoli alle esportazioni da parte di Russia, Kazakistan e Venezuela. In particolare, le forniture russe sono diminuite di 350 kb/d, con l'India che ha ridotto le importazioni di greggio da Mosca ai livelli più bassi dal novembre 2022 a causa delle nuove restrizioni UE. Nonostante queste contrazioni, la produzione globale dovrebbe riprendersi e crescere di 2,4 mb/d nel corso del 2026, con un contributo paritario tra produttori OPEC+ e non-OPEC+.Sul fronte degli, le scorte globali osservate sono aumentate di, chiudendo il 2025 con un accumulo straordinario di, il livello più alto dal 2020. Le scorte cinesi sono cresciute di 111 milioni di barili lo scorso anno, mentre il petrolio stoccato in mare è aumentato di 248 milioni di barili, di cui il 72% costituito da greggio sottoposto a sanzioni.L'attività delleè scesa dai massimi storici di dicembre a 85,7 mb/d a gennaio, a causa dell'inizio della manutenzione stagionale e della riduzione dei margini di profitto. Per l'intero 2026, si prevede che la raffinazione aumenti mediamente di 790 kb/d, un ritmo più lento rispetto al milione di barili al giorno registrato nel 2025, riflettendo un mercato dei prodotti petroliferi meno rigido rispetto ai mesi precedenti.