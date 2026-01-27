UE, esportazioni di veicoli spaziali e servizi superano i 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel, leammontavano a, mentre le importazioni di questi prodotti dall'UE hanno raggiunto i 628 milioni di euro. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).Le esportazioni dell'UE di questi prodotti manifatturieri e servizi di trasporto verso paesi extra-UE hanno raggiunto ildi 3.718 milioni di euro nel, per poi scendere a 1.513 milioni di euro nel 2016. Le esportazioni hanno registrato una ripresa nel 2017, raggiungendo i 2.277 milioni di euro. Tuttavia, tra il 2019 e il 2021, si è registrato un calo significativo, dovuto in gran parte all'impatto della pandemia di COVID-19, raggiungendo un minimo di 1.352 milioni di euro nel 2020. Nel 2022, le esportazioni sono rimbalzate a 2.547 milioni di euro, il livello più alto dal 2012.D'altro canto, leUE da paesi extra-UE hanno raggiunto i loro, a 1.715 milioni di euro, e di nuovo nel 2017, a 1.816 milioni di euro. Anche le importazioni sono diminuite tra il 2019 e il 2021, per poi registrare una parziale ripresa nel 2022.Glisi sono attestati a 55 milioni di euro nel 2023, il livello più basso dal 2010 (1.153 milioni di euro).Per quanto riguarda solo ile esportazioni dell'UE hanno raggiunto il picco di 2.356 milioni di euro nel 2012, raggiungendo i 1.726 milioni di euro nel 2023. Al contrario, le importazioni dell'UE hanno raggiunto il picco tra il 2015 e il 2018, con cifre comprese tra 588 e 714 milioni di euro, per poi scendere a soli 194 milioni di euro nel 2023. Il commercio intra-UE di veicoli spaziali è cresciuto da 746 milioni di euro nel 2010 a 1.197 milioni di euro nel 2012, prima di entrare in un declino prolungato che lo ha portato a soli 22 milioni di euro nel 2023.Questi risultati contrastano con la, che è aumentata da 4.500 milioni di euro nel 2010 a 6.000 milioni di euro tra il 2016 e il 2019, prima di scendere a 3.000 milioni di euro nel 2023.