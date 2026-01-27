UE, esportazioni di veicoli spaziali e servizi superano i 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel 2023
, le esportazioni dell'Unione europea di veicoli spaziali e servizi di trasporto spaziale
ammontavano a 2.205 milioni di euro
, mentre le importazioni di questi prodotti dall'UE hanno raggiunto i 628 milioni di euro. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
Le esportazioni dell'UE di questi prodotti manifatturieri e servizi di trasporto verso paesi extra-UE hanno raggiunto il picco
di 3.718 milioni di euro nel 2012
, per poi scendere a 1.513 milioni di euro nel 2016. Le esportazioni hanno registrato una ripresa nel 2017, raggiungendo i 2.277 milioni di euro. Tuttavia, tra il 2019 e il 2021, si è registrato un calo significativo, dovuto in gran parte all'impatto della pandemia di COVID-19, raggiungendo un minimo di 1.352 milioni di euro nel 2020. Nel 2022, le esportazioni sono rimbalzate a 2.547 milioni di euro, il livello più alto dal 2012.
D'altro canto, le importazioni
UE da paesi extra-UE hanno raggiunto i loro valori più alti nel 2015
, a 1.715 milioni di euro, e di nuovo nel 2017, a 1.816 milioni di euro. Anche le importazioni sono diminuite tra il 2019 e il 2021, per poi registrare una parziale ripresa nel 2022.
Gli scambi intra-UE
si sono attestati a 55 milioni di euro nel 2023, il livello più basso dal 2010 (1.153 milioni di euro).
Per quanto riguarda solo i veicoli spaziali,
le esportazioni dell'UE hanno raggiunto il picco di 2.356 milioni di euro nel 2012, raggiungendo i 1.726 milioni di euro nel 2023. Al contrario, le importazioni dell'UE hanno raggiunto il picco tra il 2015 e il 2018, con cifre comprese tra 588 e 714 milioni di euro, per poi scendere a soli 194 milioni di euro nel 2023. Il commercio intra-UE di veicoli spaziali è cresciuto da 746 milioni di euro nel 2010 a 1.197 milioni di euro nel 2012, prima di entrare in un declino prolungato che lo ha portato a soli 22 milioni di euro nel 2023.
Questi risultati contrastano con la produzione di veicoli spaziali dell'UE
, che è aumentata da 4.500 milioni di euro nel 2010 a 6.000 milioni di euro tra il 2016 e il 2019, prima di scendere a 3.000 milioni di euro nel 2023.