NEF supera i 10 miliardi di euro e presenta due nuovi comparti

(Teleborsa) - Superano i 10 miliardi di euro gli asset under management di NEF, fondo comune di di diritto lussemburghese istituito da NEAM, management company del Gruppo Cassa Centrale Banca che si occupa della. Il traguardo è stato annunciato in occasione della conferenza stampa dedicata alla presentazione di due nuovi comparti che vanno ad ampliare l’offerta NEF. Si tratta di unapensata per offrire un’grazie a numerosi comparti specializzati, ognuno con la propria strategia e profilo di rischio.Nato per rispondere alle esigenze dei risparmiatori, NEF permette di accedere ai mercati globali attraverso una gestione professionale e trasparente che si inserisce perfettamente nella, come ha spiegato il Chief Wealth Management Officer del Gruppo Marco Galliani: "Ci sono due nuovi comparti che vanno ad affinare ed evolvere la gamma di offerta del fondo NEF. Sono comparti con caratteristiche specifiche e un target di scadenza fissato per il 2030-2031".I due comparti sono pensati per adattarsi alle diverse propensioni dei clienti, come ha spiegato Flavio Bonomo, Amministratore Delegato di NEAM: "NEAM ha presentato un fondo bilanciato (NEF Ethical Step to Balanced 2030) che però nasce come un fondo 100% obbligazionario, dando mandato al gestore dimediamente di unfino a raggiungere il livello tradizionale che noi ci aspettiamo da questo fondo bilanciato, vale a dire una componente azionaria tra il 40% e il 60%. Il secondo fondo che presentiamo oggi alla rete invece è un fondo obbligazionario molto più tradizionale, indirizzato a clienti che hanno un profilo di rischio completamente diverso, che vogliono comunque costruirsi un, magari in aggiunta al tradizionale investimento in titoli di stato; quello che proponiamo è quindi un fondo 100% obbligazionario, solo europeo, composto di esposizione sia ai titoli di stato europei che alle obbligazioni corporate europee, per cercare di rappresentare quanto più possibile l'equivalente di un investimento in un portafoglio obbligazionario come alternativa all'investimento diretto. Questo fondo ha una scadenza predeterminata che è già esplicita nel nome: si chiama infatti, e a partire dall'anno prossimo pagherà anche una, quindi i proventi che il fondo viene a raccogliere e gli eventuali capital gain vengono già distribuiti ai clienti in modo da replicare quello che sarebbe un investimento tradizionale in titoli obbligazionari, ma con la tranquillità e la sicurezza di investire eventualmente anche importi molto limitati".L’attività del Gruppo è sempre più orientata allo sviluppo della Consulenza Valore, un servizio basato sull’analisi del portafoglio finanziario complessivo che mira a offrire al cliente le migliori soluzioni di investimento personalizzate secondo le sue, degli obiettivi di investimento e dei suoi bisogni assicurativi, in una logica di rafforzamento della relazione tra cliente e banca, distintiva del credito cooperativo.