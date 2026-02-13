WIIT, Intermonte alza target price con espansione margini e venti favorevoli del settore

WIIT

Broadcom

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 26 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando la".Gli analisti scrivono che WIIT(circa 5% nei 9 mesi) e ricavi ricorrenti in aumento a oltre il 90% del totale. L'espansione dei margini, trainata dai servizi premium e dalle efficienze operative, dovrebbe sostenere una. Sebbene le stime per gli anni fiscali 2025-28 rimangano sostanzialmente invariate, il riacquisto accelerato di azioni proprie nel quarto trimestre (14 milioni di euro), insieme al recente rialzo del prezzo delle azioni, dovrebbe portare la leva finanziaria rettificata (escluse azioni proprie e IFRS16) ben al di sotto del 2x, rafforzando la solidità del bilancio.Secondo Intermonte, i fattori favorevoli del settore (sovranità digitale nell'UE) continuano a, mentre la riduzione dei partner VMware autorizzati da parte di(con WIIT che si è aggiudicata la selezione) dovrebbe generare ulteriore potenziale di crescita dal 2027 in poi."In assenza di importanti esigenze di CapEx per l'espansione del data center, dato il basso occupancy rate in Italia (40%) e i livelli in calo in Germania (80%) a seguito di investimenti già pianificati,nella regione DACH - si legge nella ricerca - Il titolo offre visibilità sulla crescita organica e un forte slancio degli utili (utile per azione rettificato destinato a quasi raddoppiare in 3 anni), beneficiando di un passaggio strutturale dall'on-premise al cloud. La sua nicchia cloud premium, pensata per applicazioni mission-critical con rigorosi SLA, insieme a un modello di business altamente scalabile, offre un potenziale di rialzo a lungo termine".