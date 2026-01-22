DHH, Intermonte alza target price: ABB a premio e contesto supportive aumentano fiducia

DHH

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 31 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, confermando la" sul titolo. La revisione è arrivata dopo l'ABB di dicembre, che ha portato a una diluizione tecnica limitata, parzialmente compensata dal premio a cui è stata sottoscritta.Le proiezioni di fatturato, EBITDA e utile netto per gli anni 2025-28 rimangono praticamente invariate; l'aumento del numero di azioni in circolazione implica una, tuttavia, si prevede che il net income derivante dall'aumento di capitale abbia generato una posizione di cassa netta positiva di 2,4 milioni di euro a fine 2025.Al nuovo target price, il titolo verrebbe scambiato a circa 12 volte l'EV/EBITDA del 2026 (circa 9 volte ai prezzi correnti), con uno(circa 15-19 volte l'EV/EBITDA)."Apprezziamo il forte impegno dell'azienda nel perseguire unattraverso lo sviluppo organico e una gestione disciplinata dei margini, valutando al contempo in modo proattivo le opportunità di crescita esterna sia nei mercati UE esistenti che in quelli nuovi (ad esempio Francia/Spagna) - si legge nella ricerca - La sua solida struttura finanziaria e la base di ricavi ben diversificata rafforzano la resilienza, senza preoccupazioni relative ai rischi di insolvenza o alla concentrazione dei ricavi".