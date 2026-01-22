DHH, Intermonte alza target price: ABB a premio e contesto supportive aumentano fiducia

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 32 euro
per azione (dai precedenti 31 euro) il target price
su DHH
, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo. La revisione è arrivata dopo l'ABB di dicembre, che ha portato a una diluizione tecnica limitata, parzialmente compensata dal premio a cui è stata sottoscritta.
Le proiezioni di fatturato, EBITDA e utile netto per gli anni 2025-28 rimangono praticamente invariate; l'aumento del numero di azioni in circolazione implica una diluizione di circa il 6% nell'utile per azione (EPS) 2026-27
, tuttavia, si prevede che il net income derivante dall'aumento di capitale abbia generato una posizione di cassa netta positiva di 2,4 milioni di euro a fine 2025.
Al nuovo target price, il titolo verrebbe scambiato a circa 12 volte l'EV/EBITDA del 2026 (circa 9 volte ai prezzi correnti), con uno sconto rispetto ai principali concorrenti quotati e alle recenti operazioni private
(circa 15-19 volte l'EV/EBITDA).
"Apprezziamo il forte impegno dell'azienda nel perseguire un percorso di crescita sostenibile
attraverso lo sviluppo organico e una gestione disciplinata dei margini, valutando al contempo in modo proattivo le opportunità di crescita esterna sia nei mercati UE esistenti che in quelli nuovi (ad esempio Francia/Spagna) - si legge nella ricerca - La sua solida struttura finanziaria e la base di ricavi ben diversificata rafforzano la resilienza, senza preoccupazioni relative ai rischi di insolvenza o alla concentrazione dei ricavi".(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)