Milano 16-feb
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 16-feb
10.474 +0,26%
Francoforte 16-feb
24.801 -0,46%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 45.419,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,03%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,03% e archivia gli scambi a 45.419,2 punti.
