Elica, Intermonte abbassa TP: ricavi in linea nel quarto trimestre ma redditività sotto le attese

(Teleborsa) - Intermonte
ha confermato il giudizio NEUTRAL su Elica
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ma ha rivisto il target price
a 1,70 euro
(dai precedenti 1,80 euro). I risultati del quarto trimestre del 2025 hanno mostrato ricavi per 111,1 milioni di euro
, in leggera crescita dello 0,5% rispetto all'anno precedente e sostanzialmente in linea con le aspettative.
La crescita
è stata sostenuta da entrambe le divisioni: il comparto Cooking
è salito dello 0,2%, spinto da un'ottima performance nell'area EMEA (+8,4%), che ha bilanciato il forte calo organico del 12,2% registrato in Nord America a causa della debolezza dei clienti OEM. La divisione Motors
è invece cresciuta dell'1,5%, grazie all'incremento delle quote di mercato presso i principali clienti europei.
Nonostante la tenuta dei ricavi, la redditività
è risultata inferiore alle previsioni, con un EBIT rettificato sostanzialmente a break-even rispetto agli 1,5 milioni attesi. Su questo dato hanno pesato gli investimenti per il riposizionamento del marchio, l'impatto negativo dei cambi e i costi legati a una campagna media
per il lancio di nuovi prodotti. Il risultato netto del trimestre
è sceso in negativo per 3,2 milioni di euro, risentendo anche di svalutazioni straordinarie per 1,7 milioni di euro legate alla riorganizzazione in Cina
e per 0,8 milioni di euro dovute alla svalutazione della valuta in India
.
Un segnale rassicurante è arrivato dalla generazione di cassa
, con il debito netto migliorato di 5 milioni di euro nel trimestre, scendendo a 52,2 milioni grazie a una gestione oculata del capitale circolante.
Per il 2026
, Elica mantiene un approccio di cauto ottimismo
, prevedendo un mercato ancora incerto ma orientato alla stabilizzazione. Gli analisti di Intermonte hanno lievemente ridotto le stime di ricavo
per l'anno a 461 milioni di euro
, riflettendo uno scenario dei cambi meno favorevole e una pressione sui prezzi che rimane sfidante. Tuttavia, si prevede che la leva finanziaria
rimarrà sotto controllo, con un rapporto debito/EBITDA stimato in calo a 2,0x. La strategia futura
della società continuerà a focalizzarsi sull'espansione della gamma prodotti e sull'ingresso in nuovi settori come la refrigerazione e la ventilazione meccanica, i cui primi contributi economici sono attesi a partire dal 2027.