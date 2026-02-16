Elica, Intermonte abbassa TP: ricavi in linea nel quarto trimestre ma redditività sotto le attese

Elica

(Teleborsa) -ha confermato il giudizio NEUTRAL su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ma ha rivisto il(dai precedenti 1,80 euro). I risultati del quarto trimestre del 2025 hanno mostrato ricavi per, in leggera crescita dello 0,5% rispetto all'anno precedente e sostanzialmente in linea con le aspettative.Laè stata sostenuta da entrambe le divisioni: il compartoè salito dello 0,2%, spinto da un'ottima performance nell'area EMEA (+8,4%), che ha bilanciato il forte calo organico del 12,2% registrato in Nord America a causa della debolezza dei clienti OEM. La divisioneè invece cresciuta dell'1,5%, grazie all'incremento delle quote di mercato presso i principali clienti europei.Nonostante la tenuta dei ricavi, laè risultata inferiore alle previsioni, con un EBIT rettificato sostanzialmente a break-even rispetto agli 1,5 milioni attesi. Su questo dato hanno pesato gli investimenti per il riposizionamento del marchio, l'impatto negativo dei cambi e i costi legati a unaper il lancio di nuovi prodotti. Ilè sceso in negativo per 3,2 milioni di euro, risentendo anche di svalutazioni straordinarie per 1,7 milioni di euro legate alla riorganizzazione ine per 0,8 milioni di euro dovute alla svalutazione della valuta inUn segnale rassicurante è arrivato dalla, con il debito netto migliorato di 5 milioni di euro nel trimestre, scendendo a 52,2 milioni grazie a una gestione oculata del capitale circolante.Per il, Elica mantiene un approccio di, prevedendo un mercato ancora incerto ma orientato alla stabilizzazione. Gli analisti di Intermonte hanno lievemente ridotto leper l'anno a, riflettendo uno scenario dei cambi meno favorevole e una pressione sui prezzi che rimane sfidante. Tuttavia, si prevede che larimarrà sotto controllo, con un rapporto debito/EBITDA stimato in calo a 2,0x. Ladella società continuerà a focalizzarsi sull'espansione della gamma prodotti e sull'ingresso in nuovi settori come la refrigerazione e la ventilazione meccanica, i cui primi contributi economici sono attesi a partire dal 2027.