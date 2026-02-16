Milano 15:17
45.532 +0,22%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 15:17
10.474 +0,26%
Francoforte 15:17
24.873 -0,17%

Elica, Intermonte abbassa TP: ricavi in linea nel quarto trimestre ma redditività sotto le attese

Finanza
Elica, Intermonte abbassa TP: ricavi in linea nel quarto trimestre ma redditività sotto le attese
(Teleborsa) - Intermonte ha confermato il giudizio NEUTRAL su Elica, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ma ha rivisto il target price a 1,70 euro (dai precedenti 1,80 euro). I risultati del quarto trimestre del 2025 hanno mostrato ricavi per 111,1 milioni di euro, in leggera crescita dello 0,5% rispetto all'anno precedente e sostanzialmente in linea con le aspettative.

La crescita è stata sostenuta da entrambe le divisioni: il comparto Cooking è salito dello 0,2%, spinto da un'ottima performance nell'area EMEA (+8,4%), che ha bilanciato il forte calo organico del 12,2% registrato in Nord America a causa della debolezza dei clienti OEM. La divisione Motors è invece cresciuta dell'1,5%, grazie all'incremento delle quote di mercato presso i principali clienti europei.

Nonostante la tenuta dei ricavi, la redditività è risultata inferiore alle previsioni, con un EBIT rettificato sostanzialmente a break-even rispetto agli 1,5 milioni attesi. Su questo dato hanno pesato gli investimenti per il riposizionamento del marchio, l'impatto negativo dei cambi e i costi legati a una campagna media per il lancio di nuovi prodotti. Il risultato netto del trimestre è sceso in negativo per 3,2 milioni di euro, risentendo anche di svalutazioni straordinarie per 1,7 milioni di euro legate alla riorganizzazione in Cina e per 0,8 milioni di euro dovute alla svalutazione della valuta in India.

Un segnale rassicurante è arrivato dalla generazione di cassa, con il debito netto migliorato di 5 milioni di euro nel trimestre, scendendo a 52,2 milioni grazie a una gestione oculata del capitale circolante.

Per il 2026, Elica mantiene un approccio di cauto ottimismo, prevedendo un mercato ancora incerto ma orientato alla stabilizzazione. Gli analisti di Intermonte hanno lievemente ridotto le stime di ricavo per l'anno a 461 milioni di euro, riflettendo uno scenario dei cambi meno favorevole e una pressione sui prezzi che rimane sfidante. Tuttavia, si prevede che la leva finanziaria rimarrà sotto controllo, con un rapporto debito/EBITDA stimato in calo a 2,0x. La strategia futura della società continuerà a focalizzarsi sull'espansione della gamma prodotti e sull'ingresso in nuovi settori come la refrigerazione e la ventilazione meccanica, i cui primi contributi economici sono attesi a partire dal 2027.
Condividi
```