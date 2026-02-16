Milano 17:25
Francoforte: positiva la giornata per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 2,18%.

Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,62 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,46.

