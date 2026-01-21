Milano 13:44
44.137 -1,29%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 13:44
10.097 -0,30%
Francoforte 13:44
24.417 -1,16%

d'Amico, Equita alza target price per forte incremento del valore delle navi

Finanza, Trasporti, Consensus
d'Amico, Equita alza target price per forte incremento del valore delle navi
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 6,30 euro per azione (+15%) il target price su d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione sul titolo a "Buy" . Il TP è stato alzato - basato sul NAV - grazie all'aumento del valore medio di mercato delle navi con 10 anni di vita, passato da 30 milioni di dollari di novembre 2025 a oltre 33,5 milioni di dollari di gennaio.

Secondo gli analisti, il Venezuela agisce quindi da catalizzatore positivo di breve - rafforzando la domanda in termini di ton-mile, e sostenendo il livello dei noli ad inizio 2026 sopra i $30k/d - mentre la possibile riapertura del corridoio di Suez (Bab-el-Mandeb) rimuoverebbe uno dei principali driver di ton-mile degli ultimi mesi.

Tuttavia, d'Amico "ritiene che l'impatto sarà contenuto in quanto l'arbitraggio meno favorevole e i flussi meno profittevoli hanno comunque limitato i flussi, anche su rotte più corte - si legge nella ricerca - La riapertura potrebbe incrementare i flussi di "trading" fino ad ora fermi e ridurre costi bunker/assicurativi, compensando eventuali pressioni sui noli".
Condividi
```