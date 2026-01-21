d'Amico, Equita alza target price per forte incremento del valore delle navi

Equita

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+15%) ilsu(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, confermando lasul titolo a "" . Il TP è stato alzato - basato sul NAV - grazie all'aumento del valore medio di mercato delle navi con 10 anni di vita, passato da 30 milioni di dollari di novembre 2025 a oltre 33,5 milioni di dollari di gennaio.Secondo gli analisti, ilagisce quindi da catalizzatore positivo di breve - rafforzando la domanda in termini di ton-mile, e sostenendo il livello dei noli ad inizio 2026 sopra i $30k/d - mentre la possibile riapertura del(Bab-el-Mandeb) rimuoverebbe uno dei principali driver di ton-mile degli ultimi mesi.Tuttavia, d'Amico "ritiene che l'in quanto l'arbitraggio meno favorevole e i flussi meno profittevoli hanno comunque limitato i flussi, anche su rotte più corte - si legge nella ricerca - La riapertura potrebbe incrementare i flussi di "trading" fino ad ora fermi e ridurre costi bunker/assicurativi, compensando eventuali pressioni sui noli".