Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,29%.

La situazione di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,7741. Supporto visto a quota 0,7692. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,779.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
