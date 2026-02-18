Markbass punta sugli USA: partnership strategica con il gigante dell’e-commerce Sweetwater

Markbass

(Teleborsa) -, azienda attiva nella progettazione e produzione di amplificatori per basso e strumenti musicali quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'avvio di unacon, il principale rivenditore online di attrezzature audio professionali negli Stati Uniti.L'accordo prevede l'inserimento dell'interoMarkbass sulla piattaforma e-commerce di Sweetwater, un colosso che vanta oltre 1,5 miliardi di dollari di fatturato annuo e serve più di 1,6 milioni di clienti. Per la società abruzzese, questarappresenta un passaggio fondamentale nella strategia di espansione globale, consentendo di presidiare il mercato statunitense con una capillarità logistica e una capacità di consulenza specializzata senza pari., Presidente di Markbass, ha dichiarato: "L’avvio della collaborazione con Sweetwater rappresenta un passaggio strategico per Markbass nel percorso di sviluppo del mercato statunitense. La presenza dei nostri prodotti su una piattaforma di riferimento per il settore costituisce un’opportunità rilevante per rafforzare il posizionamento del marchio e ampliare l’accesso alla nostra offerta da parte dei clienti finali, in coerenza con gli obiettivi di crescita della Società".