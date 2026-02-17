Londra: movimento negativo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, con una flessione del 2,28%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La tendenza di breve di Melrose Industries
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,61 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,466. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,754.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)