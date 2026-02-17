Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:48
24.676 -0,23%
Dow Jones 17:48
49.540 +0,08%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Londra: movimento negativo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con una flessione del 2,28%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


La tendenza di breve di Melrose Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,61 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,466. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,754.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
