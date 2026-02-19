Milano 11:50
45.784 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:50
10.612 -0,69%
Francoforte 11:50
25.061 -0,86%

Londra: andamento negativo per Melrose Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che presenta una flessione dell'1,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Melrose Industries rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Melrose Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,785 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,637. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,933.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
