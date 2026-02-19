Londra: andamento negativo per Melrose Industries

società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione dell'1,88%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,785 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,637. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,933.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)