Londra: andamento negativo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, che presenta una flessione dell'1,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Melrose Industries
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Melrose Industries
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,785 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,637. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,933.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)