Londra: performance negativa per Melrose Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, che mostra un decremento del 2,66%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Melrose Industries
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Melrose Industries
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,668 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 6,406. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,292.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)