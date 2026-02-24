Milano 14:13
46.522 -0,38%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:13
10.680 -0,05%
Francoforte 14:13
24.951 -0,16%

Londra: performance negativa per Melrose Industries

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Melrose Industries
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che mostra un decremento del 2,66%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Melrose Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Melrose Industries. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,668 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 6,406. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,292.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
