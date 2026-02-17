Milano 17:35
Masimo vola al Nasdaq dopo mossa Danaher

(Teleborsa) - Protagonista il titolo Masimo che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 34,43%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che Danaher ha acquisito il gruppo delle tecnologie medicali per 9,9 miliardi di dollari.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a lo sviluppatore di tecnologie di monitoraggio dei pazienti rispetto all'indice di riferimento.

Il quadro tecnico di Masimo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 174,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 175,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 174.
