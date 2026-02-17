Masimo vola al Nasdaq dopo mossa Danaher

Masimo

(Teleborsa) - Protagonista il titoloche mostra un'ottima performance, con un rialzo del 34,43%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che Danaher ha acquisito il gruppo delle tecnologie medicali per 9,9 miliardi di dollari.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 174,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 175,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 174.