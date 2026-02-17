Danaher acquista Masimo per 9,9 miliardi di dollari (debito incluso)

Danaher

(Teleborsa) -, società statunitense attivo nel settore delle apparecchiature medicali, ha stipulato un, fornitore di soluzioni diagnostiche specialistiche per la pulsossimetria e altre soluzioni di monitoraggio dei pazienti, principalmente in ambito di terapia intensiva. In base ai termini dell'accordo, Danaher acquisirà tutte le azioni ordinarie Masimo in circolazione per un importo di 180 dollari per azione in contanti, per unpresunto e al netto della liquidità acquisita. Ciò rappresenta un multiplo di transazione di circa 18 volte l'EBITDA stimato per il 2027, o 15 volte includendo il pieno beneficio delle sinergie annuali previste."Seguiamo questa azienda innovativa da molti anni e la consideriamo un'eccellente soluzione strategica per Danaher -- Masimo è leader nella pulsossimetria e in altre soluzioni di monitoraggio dei pazienti, che, insieme al suo marchio affidabile e alla sua tecnologia differenziata, rafforzeranno notevolmente il nostro portfolio di prodotti diagnostici. Grazie al Danaher Business System e alla nostra presenza globale, vediamo opportunità per espandere la portata di Masimo e continuare a migliorare i risultati per i pazienti, in particolare quelli in terapia intensiva".Al completamento dell'operazione,di Danaher, insieme a Radiometer, Leica Biosystems, Cepheid e Beckman Coulter Diagnostics. Si prevede che Masimo contribuirà all'utile netto rettificato per azione ordinaria da 0,15 a 0,20 dollari nel primo anno completo e di circa 0,70 dollari nel quinto anno completo successivo al completamento.Sotto la proprietà di Danaher, si prevede che. Inoltre, Danaher prevede di realizzare oltre 125 milioni di dollari di sinergie di costo annuali e oltre 50 milioni di dollari di sinergie di fatturato annuali entro il quinto anno completo successivo al completamento dell'acquisizione.