Milano 11:06
45.700 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:07
10.517 +0,41%
Francoforte 11:06
24.861 +0,24%

Parigi: si concentrano le vendite su Schneider Electric

Migliori e peggiori
Parigi: si concentrano le vendite su Schneider Electric
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo industriale francese, in flessione del 3,54% sui valori precedenti.

L'andamento di Schneider Electric nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le implicazioni di medio periodo della multinazionale dei prodotti elettrici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 252,6 Euro con primo supporto visto a 245,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 242,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```