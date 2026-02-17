S&P, il tasso di default dei titoli speculativi europei potrebbe scendere al 3,25% entro il 2026

(Teleborsa) - In un recente report,prevede che il. Ciò segnerebbe un calo rispetto al tasso di default del 4% registrato alla fine del 2025, portandolo in linea con la media di lungo termine del 3,2%. Il tutto riflette le previsioni di S&P secondo cui il tasso di default diminuirà lentamente e probabilmente si attesterà intorno al 3% nel lungo termine.Gli analisti dell'agenzia di rating hanno osservato che "glie la maggior parte dei rendimenti di riferimento si è stabilizzata su livelli elevati, mentre alcuni sono aumentati". Al contrario, "la" e gli economisti di S&P Global Ratings prevedono che la "crescita continuerà il prossimo anno in Europa e accelererà nel Regno Unito". Inoltre, "l'aumento della spesa pubblica potrebbe compensare qualsiasi deterioramento del quadro commerciale".Il- ha proseguito S&P - "ha recentemente registrato una, con declassamenti netti leggermente superiori agli upgrade, ma rimane contenuto nel complesso. Il nostro(la percentuale di emittenti con outlook di rating negativo o rating in CreditWatch negativo) ha chiuso il 2025 al 15,1%, leggermente al di sotto della media mensile del 16,2% dall'inizio del 2022, e glirimangono modesti".Gli analisti hanno anche evidenziato che "molti emittenti consi trovano ad affrontarea causa delle, il che probabilmente manterrà iloltre il nostro orizzonte di previsione a 12 mesi".In uno, S&P prevede che il. "La crescenteriguardo al ritmo e al futuro successo del recente sviluppo dipotrebbe causare un rallentamento dei mercati dei prestiti primari se laquest'anno", ha spiegato l'agenzia. Ciò rappresenta "un'ulteriore potenziale fonte di perturbazione del mercato, oltre allee al". Negli ultimi anni, hanno fatto notare gli analisti, "un persistenteè rimasto nelle categorie "CCC"/"C", con quasi nessuna nuova emissione nel 2025. Questo gruppo di emittenti continuerà probabilmente ae potrebbe spingerlose il supporto degli istituti di credito dovesse diventare più fragile".In uno, invece, S&P prevede che ilentro dicembre. In questa ipotesi, lepiù rapidamente del previsto, mentre ia un ritmo più rapido rispetto al 2025. "Le nostre, sebbene il nostro scenario di base preveda modesti benefici su un periodo prolungato. Sebbene già favorevoli, i, che hanno in arrivo modeste esigenze di rifinanziamento ma hanno avuto pochissime emissioni primarie nel 2025", hanno concluso gli analisti di S&P.