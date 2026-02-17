S&P, il tasso di default dei titoli speculativi europei potrebbe scendere al 3,25% entro il 2026

(Teleborsa) - In un recente report, S&P Global Ratings Credit Research & Insights
prevede che il tasso di default delle imprese europee con rating di grado speculativo scenderà al 3,25% entro dicembre 2026
. Ciò segnerebbe un calo rispetto al tasso di default del 4% registrato alla fine del 2025, portandolo in linea con la media di lungo termine del 3,2%. Il tutto riflette le previsioni di S&P secondo cui il tasso di default diminuirà lentamente e probabilmente si attesterà intorno al 3% nel lungo termine.
Gli analisti dell'agenzia di rating hanno osservato che "gli utili societari europei si stanno rivelando più deboli nel quarto trimestre
e la maggior parte dei rendimenti di riferimento si è stabilizzata su livelli elevati, mentre alcuni sono aumentati". Al contrario, "la domanda di mercato per il debito societario rimane solida
" e gli economisti di S&P Global Ratings prevedono che la "crescita continuerà il prossimo anno in Europa e accelererà nel Regno Unito". Inoltre, "l'aumento della spesa pubblica potrebbe compensare qualsiasi deterioramento del quadro commerciale".
Il momentum del credito speculativo
- ha proseguito S&P - "ha recentemente registrato una leggera flessione negativa
, con declassamenti netti leggermente superiori agli upgrade, ma rimane contenuto nel complesso. Il nostro bias negativo per il credito speculativo
(la percentuale di emittenti con outlook di rating negativo o rating in CreditWatch negativo) ha chiuso il 2025 al 15,1%, leggermente al di sotto della media mensile del 16,2% dall'inizio del 2022, e gli obblighi di rifinanziamento a breve termine
rimangono modesti".
Gli analisti hanno anche evidenziato che "molti emittenti con rating "CCC"/"C"
si trovano ad affrontare flussi di cassa deboli e strutture di debito gravose
a causa delle sfide strutturali nei loro settori
, il che probabilmente manterrà il tasso di default al di sopra del 3%
oltre il nostro orizzonte di previsione a 12 mesi".
In uno scenario pessimistico
, S&P prevede che il tasso di default potrebbe salire al 4,5%
. "La crescente inquietudine del mercato
riguardo al ritmo e al futuro successo del recente sviluppo di intelligenza artificiale
e data center
potrebbe causare un rallentamento dei mercati dei prestiti primari se la volatilità dovesse aumentare
quest'anno", ha spiegato l'agenzia. Ciò rappresenta "un'ulteriore potenziale fonte di perturbazione del mercato, oltre alle persistenti incertezze commerciali
e al conflitto tra Russia e Ucraina
". Negli ultimi anni, hanno fatto notare gli analisti, "un persistente 10% di emittenti speculative-grade
è rimasto nelle categorie "CCC"/"C", con quasi nessuna nuova emissione nel 2025. Questo gruppo di emittenti continuerà probabilmente a determinare il tasso di default
e potrebbe spingerlo oltre le nostre ipotesi di base
se il supporto degli istituti di credito dovesse diventare più fragile".
In uno scenario ottimistico
, invece, S&P prevede che il tasso di default potrebbe scendere al 2,25%
entro dicembre. In questa ipotesi, le economie europea e britannica accelereranno
più rapidamente del previsto, mentre i tassi di interesse societari a lungo termine scenderanno
a un ritmo più rapido rispetto al 2025. "Le nostre aspettative di politiche fiscali espansive supportano questo scenario
, sebbene il nostro scenario di base preveda modesti benefici su un periodo prolungato. Sebbene già favorevoli, i mercati primari dovrebbero aprirsi ulteriormente agli emittenti con i livelli di rating più bassi
, che hanno in arrivo modeste esigenze di rifinanziamento ma hanno avuto pochissime emissioni primarie nel 2025", hanno concluso gli analisti di S&P.