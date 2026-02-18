Milano 17-feb
Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Il CABLE ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 1,3568.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3539. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3626 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,351.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
