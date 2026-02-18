Casta Diva Group: ricavi a 134,9 milioni nel 2025 (+10,7%)

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Consiglio di Amministrazione di, multinazionale attiva nella comunicazione e produzione di contenuti quotata su Euronext Growth Milan, ha esaminato oggi irelativi all'I ricavi si sono attestati a, segnando una crescita del 10,7% rispetto ai 121,9 milioni dell'anno precedente. Il risultato, frutto di una significativa crescita organica, risulta pienamente in linea con gli obiettivi fissati nel"I risultati preliminari del 2025 confermano la solidità del nostro percorso di crescita, a testimonianza dell’efficacia del nostro modello di business e della capacità del Gruppo di intercettare la domanda del mercato con continuità e qualità", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato.