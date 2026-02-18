Casta Diva Group: ricavi a 134,9 milioni nel 2025 (+10,7%)

(Teleborsa) - Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group
, multinazionale attiva nella comunicazione e produzione di contenuti quotata su Euronext Growth Milan, ha esaminato oggi i dati preconsuntivi consolidati
relativi all'esercizio 2025
.
I ricavi si sono attestati a 134,9 milioni di euro
, segnando una crescita del 10,7% rispetto ai 121,9 milioni dell'anno precedente. Il risultato, frutto di una significativa crescita organica, risulta pienamente in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Industriale 2023-2026
.
"I risultati preliminari del 2025 confermano la solidità del nostro percorso di crescita, a testimonianza dell’efficacia del nostro modello di business e della capacità del Gruppo di intercettare la domanda del mercato con continuità e qualità", ha commentato Andrea De Micheli
, Presidente e Amministratore Delegato.