Casta Diva Group: ricavi a 134,9 milioni nel 2025 (+10,7%)

Finanza
(Teleborsa) - Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group, multinazionale attiva nella comunicazione e produzione di contenuti quotata su Euronext Growth Milan, ha esaminato oggi i dati preconsuntivi consolidati relativi all'esercizio 2025.

I ricavi si sono attestati a 134,9 milioni di euro, segnando una crescita del 10,7% rispetto ai 121,9 milioni dell'anno precedente. Il risultato, frutto di una significativa crescita organica, risulta pienamente in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Industriale 2023-2026.

"I risultati preliminari del 2025 confermano la solidità del nostro percorso di crescita, a testimonianza dell’efficacia del nostro modello di business e della capacità del Gruppo di intercettare la domanda del mercato con continuità e qualità", ha commentato Andrea De Micheli, Presidente e Amministratore Delegato.
