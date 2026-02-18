Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Chiusura della Borsa di Seul

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Seul
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 18 febbraio, il mercato di Seul è chiuso per il Capodanno coreano.
Condividi
```