Piazza Affari maglia rosa in Europa, corrono Mediobanca e Leonardo

(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari
, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.
Mediobanca in rally in vista del delisting approvato dal Cda di Monte dei Paschi di Siena. In generale, positiva la seduta per il settore bancario italiano che incassa anche la fiducia di Deutsche Bank che ha deciso di alzare
i target price
di diversi istituti di credito.
I conti della britannica Bae Systems
spingono invece il settore della difesa
con Leonardo che registra rialzi superiori al 4% e Fincantieri che viaggia su guadagni superiori al 2%.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,183. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.913,1 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,96%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +60 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,35%. Tra i mercati del Vecchio Continente
buoni spunti su Francoforte
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,84%, ben impostata Londra
, che mostra un incremento dell'1,00%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,53%.
Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,18%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 49.034 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,79%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,17%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Mediobanca
(+7,11%), Leonardo
(+4,22%), Buzzi
(+2,97%) e STMicroelectronics
(+2,53%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari
, che ottiene -1,84%. Ferrari
scende dell'1,76%.
Deludente Amplifon
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Inwit
, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, ERG
(+7,82%), ENAV
(+4,59%), Brembo
(+2,54%) e D'Amico
(+2,54%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus
, che continua la seduta con -1,44%.
Discesa modesta per Avio
, che cede un piccolo -1,29%.
Pensosa WIIT
, con un calo frazionale dell'1,28%.
Tentenna Banca Ifis
, con un modesto ribasso dell'1,28%.