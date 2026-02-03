Piazza Affari maglia rosa in Europa trainata dalle banche

FTSE MIB

Amplifon

Demant.

euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Unicredit

BPER Banca

Intesa Sanpaolo

Amplifon

Moncler

Brunello Cucinelli

STMicroelectronics

D'Amico

Technoprobe

Danieli

LU-VE Group

Reply

Intercos

MFE B

Juventus

(Teleborsa) - Seduta incerta per i mercati europei mentre ilregistra la migliore performance tra i principali listini.guidano le banche: tra le altre, spiccano la performance di Unicredit, spinta dal suo piano di buyback e dal miglioramento dell'outlook da parte di S&P, e di BPER. Corre anche il titolo DiaSorin.Male invece i, che paga le previsioni per il 2026 sotto le attese degli analisti del produttore di apparecchi acustici daneseNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 5,46%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 62,27 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,49%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,43%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,11%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,88%, a 46.409 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 49.199 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,49%; sulla stessa tendenza, in ribasso il(-1,01%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,30%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,28%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,79%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,76%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,37%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,41%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,31%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,58%),(+2,45%),(+2,39%) e(+1,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,18%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,53%.