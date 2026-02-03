Milano 13:28
46.454 +0,98%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 13:28
10.292 -0,48%
Francoforte 13:28
24.868 +0,28%

Piazza Affari maglia rosa in Europa trainata dalle banche

(Teleborsa) - Seduta incerta per i mercati europei mentre il FTSE MIB registra la migliore performance tra i principali listini.

A Piazza Affari guidano le banche: tra le altre, spiccano la performance di Unicredit, spinta dal suo piano di buyback e dal miglioramento dell'outlook da parte di S&amp;P, e di BPER. Corre anche il titolo DiaSorin.

Male invece i titoli del lusso e Amplifon, che paga le previsioni per il 2026 sotto le attese degli analisti del produttore di apparecchi acustici danese Demant.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo del 5,46%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 62,27 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,49%.

Tra i listini europei seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,43%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,11%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,88%, a 46.409 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 49.199 punti.

Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,49%; sulla stessa tendenza, in ribasso il FTSE Italia Star (-1,01%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per DiaSorin, che cresce del 2,30%.

Sostenuta Unicredit, con un discreto guadagno del 2,28%.

Buoni spunti su BPER Banca, che mostra un ampio vantaggio dell'1,79%.

Ben impostata Intesa Sanpaolo, che mostra un incremento dell'1,76%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -4,37%.

Preda dei venditori Moncler, con un decremento del 2,52%.

Si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli, che soffre un calo del 2,41%.

Tentenna STMicroelectronics, con un modesto ribasso dell'1,31%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+2,58%), Technoprobe (+2,45%), Danieli (+2,39%) e LU-VE Group (+1,86%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Reply, che prosegue le contrattazioni a -4,18%.

Vendite su Intercos, che registra un ribasso del 3,08%.

Seduta negativa per MFE B, che mostra una perdita del 2,60%.

Sotto pressione Juventus, che accusa un calo del 2,53%.
