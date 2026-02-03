Piazza Affari maglia rosa in Europa trainata dalle banche

(Teleborsa) - Seduta incerta per i mercati europei mentre il FTSE MIB
registra la migliore performance tra i principali listini.
A Piazza Affari
guidano le banche: tra le altre, spiccano la performance di Unicredit, spinta dal suo piano di buyback e dal miglioramento dell'outlook da parte di S&P, e di BPER. Corre anche il titolo DiaSorin.
Male invece i titoli del lusso
e Amplifon
, che paga le previsioni per il 2026 sotto le attese degli analisti del produttore di apparecchi acustici danese Demant.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo del 5,46%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 62,27 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,49%. Tra i listini europei
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,43%, e sostanzialmente invariato Parigi
, che riporta un moderato -0,11%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,88%, a 46.409 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 49.199 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,49%; sulla stessa tendenza, in ribasso il FTSE Italia Star
(-1,01%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buona performance per DiaSorin
, che cresce del 2,30%.
Sostenuta Unicredit
, con un discreto guadagno del 2,28%.
Buoni spunti su BPER Banca
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,79%.
Ben impostata Intesa Sanpaolo
, che mostra un incremento dell'1,76%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon
, che ottiene -4,37%.
Preda dei venditori Moncler
, con un decremento del 2,52%.
Si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli
, che soffre un calo del 2,41%.
Tentenna STMicroelectronics
, con un modesto ribasso dell'1,31%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, D'Amico
(+2,58%), Technoprobe
(+2,45%), Danieli
(+2,39%) e LU-VE Group
(+1,86%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Reply
, che prosegue le contrattazioni a -4,18%.
Vendite su Intercos
, che registra un ribasso del 3,08%.
Seduta negativa per MFE B
, che mostra una perdita del 2,60%.
Sotto pressione Juventus
, che accusa un calo del 2,53%.